沃尔夫对梅赛德斯追平法拉利纪录“感到惭愧”

今年刘易斯·汉密尔顿的成功卫冕令梅赛德斯在涡轮混合动力时代大获全胜，也使其成为了继法拉利之后F1历史上第二支连续五年获得车手和车队总冠军的车队。

沃尔夫表示，这一成就令他相当引以为傲。他也因此回忆了来自国际汽联主席让·托德的祝贺电话。法国人正是2000年代法拉利与迈克尔·舒马赫取得成功的幕后主脑。

“他打电话说来对我说，‘祝贺你加入五冠王俱乐部。我很荣幸能和你同在其中。’我想我应该是那个感到超级荣幸的人。” 沃尔夫向Motorsport.com透露。“他说的话太不可思议了。但是后来他又打来电话说，‘事实上我被告知我们连续赢了六次！’”

除了2000年至2004年，法拉利曾由舒马赫赢得双料冠军，意大利车队还曾在1999年米卡·哈基宁赢得车手冠军的同年拿下了车队冠军。

沃尔夫表示，取得与法拉利相当的成绩令人难以置信。“我们对今年的第五个双料年度冠军感到非常欣慰，因为这让我们与法拉利伟大的‘托德/舒马赫时代’平起平坐，”沃尔夫说，“这是我作为一个‘孩子’所能记得的——简直难以置信！所以能与之比肩让我觉得惭愧，也令我感到很感激。”

与法拉利的关系

在2018年取得成功之前，梅赛德斯与法拉利经历了一场年度冠军争夺战，导致双方的紧张关系不断加剧。除了围绕法拉利正在使用的双电池系统引发了争议，在赛季的后期阶段，由于担心会遭到对手的抗议，梅赛德斯还在几场比赛中了放弃了使用轮毂垫片设计。但回顾两队的紧张关系，沃尔夫认为一切都稀松平常。

“我认为，在每支车队都觊觎胜利的赛季中，很难保持一种友好的绅士态度，”他表示，“我们可以看到事情正在恢复正常，因为这是我们的联合平台，我们需要让它发挥作用。””

“我们需要建立一种关系来讨论事情。这就是为什么我认为有时困难、有时容易是完全正常的。那些我们以富有成效的方式互相交谈的时刻，无论对于F1还是我们车队来说都非常重要。”

翻译/小飞侠