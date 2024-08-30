沃尔夫对安东内利撞车前的单圈表现感到“惊奇”

托托·沃尔夫相信巨大的压力和期望可能是安德雷亚·基米·安东内利在意大利大奖赛第一节自由练习里撞车的因素，同时坚决表示将“投资他的未来”。

18岁的安东内利被认为将被梅赛德斯提拔为2025赛季的正式车手，接替届时转投法拉利的刘易斯·汉密尔顿。蒙扎的周五第一节练习，他首次得到驾驶今年W15赛车的机会，坐进乔治·拉塞尔的赛车。

然而，这位意大利年轻车手备受关注的大奖赛周末首秀，仅仅持续了10分钟左右。在第二个飞驰练习圈里，他在进入极其快速的最后一弯时失去对赛车的控制，直接撞上了外侧的护墙，而且因为产生了45G作用力，不得不前往医疗中心接受检查——确定安然无恙后得以离开并且参加不久后进行的F2周五练习。

梅赛德斯领队沃尔夫在第一时间安抚了年轻的意大利人：“基米，没关系；没关系，基米。”之后出席国际汽联新闻发布会时，奥地利人解释了可能影响安东内利的因素，但表示车队对所有局面都做好了心理准备。

“车队决定是否雇佣一名车手，以及谁是否参加FP1，我们非常认真地考虑车手的决定，非常认真地考虑可能发生的情况、预期以及管理预期，”沃尔夫说。“很明显，在蒙扎，所有的事情都压在他身上，这很难应付。这是他撞墙的原因吗？也许吧。”

“我认为当时的情景摆脱不了干系......你被置于放大镜下，因为这一切都发生在蒙扎，已经有一段时间没有意大利车手为顶级车队出场了，这对一个 18 岁的孩子来说是很大的压力。”

“对他来说，这当然很糟糕，但这也是成长过程的一部分。我们看到的是他的表现，甚至在我们看到的那几圈中也看到了这一点，但他所做的，赛车无法做到。”

“我认为一名强大的车手需要从这些事情中恢复过来，应对压力，但显然这个周末对他来说并不容易；他仍然需要参加F2，应对蒙扎所有的诡计。一个备受关注的意大利孩子，第一次（在比赛周末）驾驶梅赛德斯赛车。这肯定是个沉重的负担，但如果他想有朝一日成为总冠军，他就必须承受这些。我毫不怀疑他能做到，而且他一定能做到。”

当时安东内利用软胎出场，第一个计时圈做出1分23.955秒，在前五分钟过后排名第一。第二圈开始后，他在第一计时段刷新个人时间，随后在第二个计时段全场最快。这意味着他原本将有所进步，直到在帕拉波利卡失控。

根据遥测数据，意大利小将在个人最快圈通过7号弯（Lesmo 2）时的最低速度达到184公里/小时，比后来马克斯·维斯塔潘做出第一节练习最快圈时在相同弯角的速度更快。而在著名的阿斯卡利减速弯的车速对比中，当维斯塔潘的最低速度——最快圈里——只有176公里/小时、刘易斯·汉密尔顿、查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯均在180公里/小时以下，安东内利则达到了190公里/小时。这些数据让沃尔夫大感“惊奇”。

沃尔夫认为安东内利的圈速过愉快，导致后轮过热，以至于在进入向右的高速弯帕拉波利卡时尾部失控。显然，有F1经验的车手知道需要在单圈前两段让轮胎保持寿命，以应难度较大的最后一弯。

奥地利人确信他的年轻车手将从这次不顺利的首秀中快速成长，而且他几乎捅破梅赛德斯已经准备提拔意大利人。

“很遗憾，如果有一个小时的时间，我们本可以看到一些好的表现，但这就是我们一直说的，他是一个新秀、他非常年轻、我们准备投资他的未来，”沃尔夫说。

“这些时刻会发生，明年还会继续发生，但也会有很多亮点。我们宁愿问题是要让他慢下来，也不是需要让他快起来。”