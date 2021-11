沃尔夫：在巴西受罚后，梅赛德斯将“结束外交”

尽管在周五的排位赛中由于车检不符合规则而被取消成绩,但刘易斯·汉密尔顿仍然凭借在英特拉各斯的正赛中一举夺冠缩小了与争冠对手马克斯·维斯塔潘的差距。

周五的排位赛中,由于赛车上的DRS未能通过国际汽联的赛后检查,原本排名第一的英国人被取消了成绩。对此梅赛德斯表示,鉴于车队通常可以在宵禁条件下修复这样的问题,这一判罚实属“苛刻”,但并未就此进行上诉。

在周日的比赛中,针对维斯塔潘在四号弯为了保持领先而强势把汉密尔顿强势逼出赛道的行为,赛会干事则认为不需要介入调查。而这一决定也让沃尔夫觉得非常“可笑”。

当被问及是否认为梅塞德斯与其他车队受到了一视同仁的对待时,奥地利人表示,虽然他不想抱怨,但他觉得在这一问题上采取外交手段的时机已经结束。

“我不想在这里抱怨,因为这不是我对这项运动的看法,”沃尔夫表示。“我认为我们在这个周末遭受了很多很多的打击,这些决定可能对我们不利,也可能对我们有利。”

“当所有的决定都对你不利时,我会很生气,无论发生什么,我都会捍卫我的车队、我的车手。我在讨论事情时一直非常圆滑。但今天的外交已经结束了。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images