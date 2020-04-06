沃尔夫否认在阿斯顿·马丁出任职务或“战略性”投资

沃尔夫与梅赛德斯的现行合同将于2020年年底到期。几个月来，有关这位梅赛德斯运动总监的未来一直备受外界的关注。

去年，他被认为有可能取代切斯·凯利成为F1的老板。而最近他又与阿斯顿·马丁的机会被联系在了一起。

据悉，奥地利人或将对阿斯顿·马丁进行个人财务投资。但他也明确表示，目前自己的重心是敲定一份继续留在梅赛德斯的新合同。

沃尔夫在接受奥地利日报《Osterreich》的采访时透露，他与老板们关于未来的谈判由于新冠肺炎大流行而暂时中止。但是，尽管他对F1的未知发展表示了一些不安，但也表示已经准备好了留任现在的职位。

“今年是我任职的第八年，”他表示，“我喜欢这项运动和这支车队。然而，我对这个冬天发生的事情和人们的行为多少有些惊讶。”

“当然，这也和我对2020年及以后的计划的决定有关。但我将继续担任梅赛德斯赛车和F1运动主管，短期内不会有任何改变。”

当被问及对于自己在梅赛德斯未来的猜测时，沃尔夫表示：“在大多数可以读到的报道中，人们把1加1变成3。

“我目前的状况如何？我在梅赛德斯的任职是稳定的。我的合同将在2020年年底结束，我们仍然在讨论我们想要一起做什么。

“我们正在讨论。但这一切都因为冠状病毒被推迟了。现在我们有更大的问题需要解决——公司里的人员问题。”

他补充道：“我不会成为阿斯顿·马丁的首席执行官，也不会在那里进行战略投资。”

身为阿斯顿·马丁执行董事劳伦斯•斯特罗尔的挚友，沃尔夫表示尽管他或有可能对该公司进行个人金融投资，但除此之外并无他意。

“斯特罗尔和的车队是我们车队的大客户，”沃尔夫表示，“他们从梅赛德斯购买引擎、变速箱和悬架部件。”

“此外，劳伦斯是我多年的好朋友——不管我们的业务关系如何。”

身为阿斯顿·马丁执行董事劳伦斯•斯特罗尔的挚友，沃尔夫表示尽管他或有可能对该公司进行个人金融投资，但除此之外并无他意。

“斯特罗尔和的车队是我们车队的大客户，”沃尔夫表示，“他们从梅赛德斯购买引擎、变速箱和悬架部件。”

“此外，劳伦斯是我多年的好朋友——不管我们的业务关系如何。”

翻译/小飞侠