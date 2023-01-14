沃尔夫只需要“几个小时”与汉密尔顿敲定续约
梅赛德斯F1车队领队托托·沃尔夫认为，与刘易斯·汉密尔顿的续约谈判只需要“一点时间”和稍稍“角力一番”就能解决。
汉密尔顿与梅赛德斯的现有合约将在本赛季结束后到期。本月初，这位七届世界冠军度过了38岁生日，但上赛季末他就透露过自己计划与德国车队延长合约，并且立志与“银箭”重夺世界冠军。
当时英国人表示希望在冬歇期与沃尔夫进行洽谈，以便新赛季开始之后把所有注意力放在比赛上。不过圣诞节放假以来，双方还没有面对面交流的机会，因此尚未达成任何协议。
梅赛德斯定于2月15日发布致力于重新加入锦标赛争夺的新赛车W14。沃尔夫表示有机会在新赛季开始前敲定与汉密尔顿的续约事宜。
“我们还有一整年的时间，”奥地利人在周五表示。“我们是如此统一。过去十年中，我们的关系已经发展到，只需要他本人回到欧洲，我们头对头角力一番，几个小时的功夫就能结束谈判。”
可以理解的是汉密尔顿与梅赛德斯大概率将续约两年，以便给予双方足够的灵活性。尽管这位已经在F1度过了16年的英国车手曾声称他觉得自己不会在40岁以后继续比赛，但是去年他在墨西哥大奖赛期间坦言自己已经改变了想法。
“说实话，我没有定下期限，”汉密尔顿说道，当时他刚刚成立了自己的电影制作公司，并且将成为布拉德·皮特牵头并担任主演的F1电影的联合制片人之一。
“我正计划与我的车队达成一份多年协议。我真的不知道未来五年会发生什么，我认为我们仍在努力。有很多美妙的事情正在落实，比如本周我刚成立了一个制作公司。但是我身心感觉很好。我认为有更多的事情可以（与车队）一起实现。我只是不知道（还会比赛多久）。”
2022年是汉密尔顿第一个没有大奖赛胜利入账的F1赛季，并且也没有拿到杆位。但是他保持着103场胜利和103个杆位的纪录。今年他将继续与年轻的队友乔治·拉塞尔搭档。
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梅赛德斯定于2月15日发布2023年赛车W14，并希望为乔治·拉塞尔送上生日好礼。
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