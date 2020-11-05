原本尾随在安全车之后，领先于两辆阿尔法·罗密欧的拉塞尔突然赛车打转撞上了护墙。这一失误令他懊恼不已，并只能眼睁睁地看着基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹以第九和第十双双斩获积分。

身为梅赛德斯青训项目的一员，威廉姆斯小将的未来一直与布莱克利车队紧密挂钩。回顾这一失误，沃尔夫表示，包括刘易斯·汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯和尼科·罗斯伯格在内的梅赛德斯现役和历任车手都曾经从错误中吸取教训，对于拉塞尔也是如此。

“这是成长过程的一部分，”奥地利人表示，“令刘易斯和瓦尔特利，以及此前的尼科如此特别的，正是他们所累积的经验。”

“我认为每个人都需要拥有一段在在安全车后面撞墙的经历。即便是在有经验的车手身上，我们都见到过这一点，包括在压力之下犯错。

“我认为乔治今天所发生的，也曾发生在最优秀的车手身上。他现在感觉很糟糕，但很快就会明白，那就像伤疤一样，未来他会成为一名更出色的车手。”

与拉塞尔在梅赛德斯和威廉姆斯两队均有过共事经验的帕迪·洛维也以技术总监的身份为英国人进行了“声援”。

洛维提及了1991年在伊莫拉举行的圣马力诺大奖赛。当时法拉利车手阿兰·普罗斯特在湿滑的暖胎圈阶段打转冲出赛道，比赛还未开始便已提前“退赛”。

在回应一条来自拉塞尔的道歉推特时，洛维写道：“把它抛在脑后吧，乔治·拉塞尔，你效力于一支伟大的车堵。想象一下你在伊莫拉驾驶着一辆法拉利，在暖胎圈打转出局，并且你已经是三届世界冠军了。每个人都会犯错。”

哈斯车手罗曼·格罗斯让也在社交媒体上回复了拉塞尔，并传达了类似的看法。2010年的阿塞拜疆大奖赛上，法国人在安全车后的类似失误也曾令人印象深刻。

“我知道那种感觉，”格罗斯让表示，“忘记它需要一些时间，但你的表现很出色。继续努力吧。”

当被问及在安全车后面撞车是否会被视为危险驾驶时，国际汽联赛事总监迈克尔·马西指出拉塞尔并没有超速，并暗示他已经受到了足够的“惩罚”。

“很遗憾，对于乔治来说，这似乎只是一个非常小的错误，”马西表示，“我想他们都排在安全车的队伍里。所以我认为这只是一个失误。”

“我想每个人都在电视上看到了乔治，他的真实情绪展露无遗。”

翻译/小飞侠

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