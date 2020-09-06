沃尔夫为汉密尔顿受罚承担责任

哈斯车手凯文·马格努森于第19圈在Parabolica停车引发安全车之前，汉密尔顿建立了10秒的领先优势。

梅赛德斯立即让接近维修区的汉密尔顿进站换胎，结果受到了赛会的调查，因为当时维修区通道已经被关闭，以便赛道消防员能够把哈斯赛车推回维修区。

显然，德国车队和英国人都没有注意到这个情况，因此收到了停站10秒的重磅处罚，也就此失去了眼看可以收获的胜利。

“那是怪异的一系列事件，可能我们原本应该早点发现，”沃尔夫在赛后解释道。“这些决定的做出非常寻常，但是又符合规则。”

“一辆哈斯赛车停在Parabolica的内线、赛道右侧、靠近（维修区）入口的位置，那里有单黄旗，11秒之后安全车出动。安全车一出动，他们就关闭了维修区通道入口，但不完全是红灯，而是在赛道外侧打上两个黄色的十字。

“当我们（汉密尔顿的赛车）正在进入维修区的时候，我们的一名策略是在无线电里大喊。那让人很疑惑。我们看不到信号，这一系列事件毁掉了刘易斯的比赛。不高兴，但你只能忍受痛苦。”

此后因为查尔斯·莱克勒克的撞墙，比赛被红旗暂停。当比赛重新以静态发车的行驶恢复后，汉密尔顿在重新开始后的第一圈就进站接受处罚。而从最后一位发起追击的他，最终以第七名完赛，同时凭借做出最快单圈而收获额外的一分。

“老实说，我没有看到那些告示板，所以我承担责任，”沃尔夫补充道。

“我们会吸取这个教训。拿到第七名和最快单圈，仍然是不错的分数——我绝对不认为在落后26秒、处于最后一名的情况下有可能做到。我绝对接受这个结果，好在马克斯（维斯塔潘）也没有拿到积分。所以今天没有损失很多。”

由于赛道的结构，维修区通道入口在Parabolia右手弯的末端，但是在那里没有其他赛道所有的信号灯。取而代之的，是在这个高速弯较远的左侧，通过两面电子信号灯打出了此前没有使用过的信号。

沃尔夫表示，从车队维修区工作墙的位置根本看不到信号灯，而唯一能了解到信息的办法只有注意国际汽联的公告。

“在维修区墙上，你看不到那些黄色十字信号，”奥地利人说，“如果车手没有看到，我相信这绝对是事实。你唯有在国际汽联通讯系统的第四页，才能看到维修区通道被关闭了。”

“当安全车出动的时候，车手将要进站，没人会看那一页。所有注意力都放在进站上。我会说，不走运，关闭维修区是非常不寻常的决定。”