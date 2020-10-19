沃尔夫为汉密尔顿受到“不公平”评价辩护

汉密尔顿在纽伯格林追平迈克尔·舒马赫保持的91胜终极纪录之后，只要再赢一场就能成为F1有史以来赢得大奖赛胜利次数最多的车手，而且他每多赢一场都将改写纪录。

不仅如此，积分领先69分的汉密尔顿几乎已经一只手触到了个人第七个世界冠军。这必然引发对英国人是否成为历史最佳（G.O.A.T）的再次讨论。

就战绩而言，汉密尔顿虽然在参赛次数和全场最快单圈次数上少于舒马赫，但是职业生涯迄今为止的胜率达到34.9%，已经超过了舒马赫的29.7%，并且在登台率、夺杆率、头排发车率方面都处于领先。

在这位英国车手已经赢得的91场胜利中，前21次为2007-2012年效力迈凯伦时取得，而后70场全部是2013年加盟梅赛德斯后共同收获，包括拿到六个世界冠军头衔中的后五个。

然而，前三届世界冠军杰基·斯图尔特在接受澳大利亚大奖赛官方制作的《In The Fast Lane》播客采访时声称“很难鉴定”汉密尔顿与例如五届世界冠军胡安·曼努埃尔·方吉奥、吉姆·克拉克等伟大车手相比的成就，原因是当今的F1赛季比赛场数远远多于从前，而且梅赛德斯拥有绝对的统治力。

“我读到了那个报道，我的观点是那相当不公平，”沃尔夫表示，“赢得比赛和赢得锦标赛在这项运动里总是团队作业，但是你需要让自己得到最好的赛车。”

“你能看到很多既有才能又有技能的车手做出错误的决定，或者基于不那么好的建议的决定。就这方面来说，是他（汉密尔顿）在2013年加入了梅赛德斯，是他坐在这辆赛车里，并且能够在赛道上操控我们提供给他的工具。

“这永远需要工具。没有正确的赛车，我们不可能取得现有的成绩，他不可能取得这些纪录。不必多说。我不允许这些声音说‘他驾驶的是梅赛德斯，显然他会赢得许多比赛’。那些这么说的车手，他们应该分析为什么他们没找到坐进梅赛德斯赛车的办法。”

不过，对于自己是不是会被认定为最优秀的车手，汉密尔顿本人始终谦虚地表示“不是最重要的”。不过，他同时不理解为何老一辈车手总是对年轻后辈的成绩“喋喋不休”——斯图尔特始终更喜欢在公开场合赞扬与他同一时代的吉姆·克拉克、杰克·布拉伯姆等人。

“我认为你不应该打击别人做事的方式，”汉密尔顿在纽伯格林赛后说。“我受到过很多人的打击，特别是年长的车手。他们仍然对此喋喋不休。我不知道为什么。也许有一天，我们会心里平复。”

皮埃尔·加斯利在蒙扎意外获胜之后，透露他时常向汉密尔顿征询意见，而且总是得到很多帮助。英国人表示他永远不会挫伤年轻车手的士气。

他说：“我对过往的车手和过往的传奇充满了尊敬，即使是始终对我抱着负面态度的那些人。我依然很尊重他们，因为我知道那是历史上非常困难的时期。对他们是极其困难的，他们仍然像当时那样是传奇。

“20年后，无论怎么样，当我回过头来看的时候，我可以保证，我永远不会看轻冉冉升起、取得成功的年轻车手。我们作为年长车手的责任就是尽可能地予以支持。”