沃尔夫：与维斯塔潘的合作“需要在某个阶段实现”

原本与梅赛德斯签订了“1+1”合约的七届世界冠军汉密尔顿，在今年年初决定2025赛季加盟法拉利。这一消息得到确认后，引起了整个赛车界的强烈反响，而它所引发的连锁反应之一是沃尔夫将选择谁来接班。

就当时来看，因为维斯塔潘与红牛的合约将持续到2028年，所以他看上去不会成为候选人。然而过去两个月里，红牛领队克里斯蒂安·霍纳卷入了争议，而整个红牛公司内部似乎正有一场权力斗争上演。

维斯塔潘的父亲约斯公开表态，如果霍纳不离开，将使车队“分崩离析”，使车队的未来充满了不确定性。不仅如此，维斯塔潘的合约中可能存在与赫尔穆特·马尔科去留有关的条款，换言之，如果80岁的奥地利人不再担任红牛公司的赛车顾问，他可能提前离开。

此外，还有传闻称红牛与福特合作开发的2026年动力单元进度落后梅赛德斯和法拉利。所有这些都使维斯塔潘可能投奔梅赛德斯接替汉密尔顿的猜测有板有眼。

在澳大利亚大奖赛期间接受Fox Sports澳大利亚频道采访时，沃尔夫毫不隐藏他希望这位现役三届世界冠军入伙的想法。尽管他不愿降低其他潜在候选人的含金量——包括费尔南多·阿隆索、卡洛斯·塞恩斯以及梅赛德斯旗下F2车手安德雷亚·基米·安东内利，丹承认维斯塔潘是“头号人选”。

当被问及何时将做出车手人选的决定时，梅赛德斯领队回答说：“刘易斯的决定让我们大吃一惊，但现在我想慢慢来。我们有一个空位，是顶级车队中唯一的空位，除非他（维斯塔潘）决定离开（那么又有顶级车队有了空位）。那样我们的位子就不再空了。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Motorsport Images

沃尔夫表示他倾向于在夏天做出决定，但也承认这个结果将取决于维斯塔潘怎么做。奥地利人补充道：“我们有几个非常有趣的选项——从非常年轻的超级天才到其他车手中非常有经验的人。但这不会在未来几周或几个月内发生。我希望继续观望市场。”

沃尔夫与约斯·维斯塔潘认识已久，并且原本在2014年时他就希望签下马克斯，但被红牛开出Toro Rosso（RB车队的前身）比赛席位抢先一步。如今，汉密尔顿选择结束自2013年以来与梅赛德斯的合作，给沃尔夫创造了完成与维斯塔潘携手的可能性。奥地利人表示：“正是这样。这种关系需要在某个阶段发实现，但我们不知道什么时候。”

赛季开始前，沃尔夫在谈及拉拢维斯塔潘的可能性时，曾强调他的车队必须打造出一辆能够重新争夺世界冠军的赛车。然而，就2024赛季开局来看，W15在竞争力上不如法拉利，甚至迈凯伦，而且在墨尔本遭遇了双退赛。

“他非常杰出，但我们给他的赛车（W15）将很难调试和驾驶，“梅赛德斯领队再次重申了打造争冠赛车的重要性。”我更想在我们（赛车）进步后对他说：'这是你可以驾驶的赛车，它速度很快。‘”