沃尔夫：与汉密尔顿续约谈判没有时间框架

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汉密尔顿与梅赛德斯的合约将在今年年底到期，但这位七届世界冠军在上赛季末明确表示，他计划与车队再次签订一份多年合约，希望双方联手取得更多成就。

梅赛德斯领队沃尔夫曾在今年一月表示，由于冬歇期里双方没有时间面对面坐下，因此没有展开正式的洽谈。不过当时奥地利人声称，只需要“几个小时”就能谈妥新合约。

本周二，在梅赛德斯发布了参加新赛季的W14赛车之后，沃尔夫在接受媒体采访是谈及了与汉密尔顿合约磋商的进展。他向Motorsport.com表示：“我们在过去做过一些这样的合同，它们从一次迭代到另一次迭代，没有很大变化，所以除了明显的条款外，通常并不复杂。”

“我们已经做了第一次对话，但我不想承诺任何时间框架，因为在目前阶段，这对他和我们都不重要。现在的合约有效期一年，我们会找到合适的时间。”

今年是汉密尔顿效力梅赛德斯的第11个赛季，他七个世界冠军头衔种的六个是2013年加入德国车队之后获得。

双方的上一次合约谈判，因为新冠疫情而受到影响，最后先在2021赛季开始前简单的延长一年，随后才敲定了2022和2023赛季的合约。

当沃尔夫被问到续约谈判是否“拖拖拉拉”，考虑到汉密尔顿38岁的年纪及相关薪水问题，他矢口否认。

“38岁的年龄绝对没有影响，如果你看世界上的顶级运动员如何突破极限，我想到的是汤姆·布雷迪44、45岁还在球场上传球和遭到擒抱。所以年龄没有关系，”梅赛德斯领队表示。

“就合约情况来说，我们总是找到良好的解决方案来反映他对车队和这项运动的价值，而另一方面，我认为梅赛德斯是他想在的地方。这些事情从来不需要争论。没有事情拖拖沓沓。我们内部对于在赛季开始之前，在冬天把事情处理妥当是没有问题的，因为我们一直很清楚我们要那么做。坐下来协商几乎不像是首要工作，因为这将是一段继续走下去的旅程。”

2022赛季梅赛德斯九年来第一次无缘任何世界冠军，汉密尔顿也遭遇了2007年他参加F1以来第一个没有任何胜利的赛季。尽管如此，沃尔夫表示梅赛德斯没有必须向英国车手展示能够挑战总冠军的压力。

“他知道车队的能耐，”奥地利人说，“我们连续八年赢得了制造商头衔，我不会说任何你不知道的事情，而去年我们出了错。所以资源和能力都摆在那里，我们只是需要像上赛季那样继续开发。我不认为这会促使刘易斯对车队的表现能力产生怀疑。”

梅赛德斯在W14发布之后就在银石进行了首航。新赛季的季前测试将于2月23至25日在巴林进行，而揭幕战巴林大奖赛将在3月5日举行。