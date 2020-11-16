沃尔夫：与汉密尔顿的合约谈判“更可能”在年底进行

汉密尔顿在赢得土耳其大奖赛的同时，第七次赢得车手世界冠军，追平了迈克尔·舒马赫的纪录。

虽然他与梅赛德斯之间都非常有意向在明年及以后继续合作，但是双方迟迟没有续约的实质进展。加上在伊莫拉赛后声称“不保证”明年会留在F1，让他的未来成为最被关心的话题。

上周日赛后，英国人再次暗示他有动力继续征战F1。他说：“我感觉就像我只是刚刚开始。真的很奇怪。我觉得身体状态和精神正处于非常好的状态。2020是一个我之前不知道如何度过的挑战。

“但是在那么多优秀的人的帮助下，在我的车队的帮助下，在Team LH的帮助下，我设法保持清醒和专心，所以我真的希望明年会更好。”

汉密尔顿在接受即刻采访时表示，F1官方对于反对种族歧视、促进世界可持续发展所开展的行动，让他“想试着看看是否能参与其中更久一点，至少在最初的阶段”。

与此同时，见证了汉密尔顿在加入梅赛德斯成为“七冠王”的沃尔夫，再次发出他相信英国人会留下的定心丸。

此前，奥地利人表示由于2020年的特殊性，他没有时间与汉密尔顿真正坐下来谈论合约，包括交流他的个人未来，因此比较实际的时间节点会是完成世界冠军的卫冕任务或赛季结束后。

如今2020赛季的制造商和车手世界冠军都已经尘埃落定，不过沃尔夫表示他不会在时间上施加压力。

“我认为可能性比较大的是，我们想的是年底。不是我们不能为对方找到时间，但我不想给我们自己压力，说我们要在巴林前或在阿布扎比之前宣布新合同。没有任何压力。顺其自然就好。”

在伊斯坦布尔的历史性时刻之后，当被问到续约谈判的时机是否来临时，汉密尔顿坦言是有必要进行了，但也表示会按双方都合拍的节奏。

“是的，这绝对是我们需要进行的事情，”他在新闻发布会上说。“我一直在想的是，这一年我有工作要做，我有合约在身，我不觉得我应该添加压力。这应该是有配合的，不是强迫的。”

“我知道有一种情景下，你想‘让我们快点签约’，那么你就能保证你的未来。对我来说，我相信自己，我会思考。我比任何人都了解我自己，我知道我能做什么，我知道如何去做。

“我想把谈判的事情放在一旁，等到眼前的工作做完后。所以可能接下来几周过后——我们在中东有三周比赛——现在更加放松了，但是我认为有三场比赛想去赢。

“现在还没完成（谈判），但是我们会完成的，我确信。”