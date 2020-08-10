国际汽联干事上周五裁定， Racing Point在设计2020赛季赛车后刹车导管的过程中违反了F1相关规则，因此被处以了15个积分和40万欧元的罚款。

尽管Racing Point被认为“借鉴”了梅赛德斯2019年的后刹车导管设计，但其已被批准在本赛季剩余的时间里继续使用该部件。

Racing Pointing正在计划对这一裁决提出上诉。与此同时迈凯伦、法拉利和威廉姆斯也都正式提出了上诉，以要求更严厉的判罚。

这起案件涉及了所有10支车队，并在整个F1围场引发了争议。此前，梅赛德斯运动主管沃尔夫就曾警告称，切勿将此事闹到上诉至法院的地步。

但倘若车队有意向国际汽联上诉此案，必须在周三上午之前正式提出抗议，届时再提交至国际汽联上诉法庭审理。

在周日的70周年大奖赛后，沃尔夫透露自己已经会见了争论双方的车队，试图以“调解人”的身份阻止此案被提交至上诉法庭。因为奥地利人相信这么做百害而无一利。

“我认为，没有人会有兴趣将此事没完没了地纠缠下去，并把它闹上国际上诉法院。” 沃尔夫在接受Sky Sports F1的采访时表示。

“要过一两个月才会有律师涉案，因此大家都在讲求务实处事。我被邀请去充当这两组车队之间的调解人，试图让他们妥协。"

当被问及调解工作是否有成果时，沃尔夫回答道：“他们都很固执，但我认为我们取得了进展，哪怕只有一点点。

“在接下来的48小时内，我们应该得出结论，是继续坚持上诉，还是大家都认为不值得这么做。但无论如何，Racing Point都会被扣分。”

据悉，在1月刹车导管被纳入“列名部件”范畴的第六天，梅赛德斯便向Racing Point提供了这批部件。涉嫌“涉案”也令德国制造商的对手们对此感到惶恐不安。

梅赛德斯以提供季前测试备用件的名义向Racing Point出售了刹车导管。但国际汽联并不认为部件转移严重违反了规定，因为它并未向Racing Point提供任何额外的、其未曾掌握的信息。

沃尔夫并不担心梅赛德斯被卷入此案，并表示车队的声誉没有受到任何影响。

“我们没有受到抗议。我们没有做错任何事。”沃尔夫表示， “我坚信Racing Point没有做错任何事。”

“我相信，如果这件事上诉到国际上诉法庭，律师和高级律师会强烈认为，这是一起拥有非常、非常强有力核心支持的案件，每一方都站在有利的位置。”

“我每天都和梅赛德斯主席奥拉·康林送沟通，谈论各种好事和坏事。显然，我们的声誉非常重要，但它完好无损。

“如果有人认为我们做错了什么，他们应该抗议，我们很乐意上法庭。”

翻译/小飞侠