沃尔夫：“不可接受的”巴西大奖赛是我在F1最糟糕的周末

在经过美国和墨西哥的激烈比拼后，梅赛德斯曾寄望于在英特拉格斯再次强势出击，而且2022年德国车队曾在这里一举夺魁。

然而车队遭遇了全年竞争力最低下的周末之一，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在排位赛中始终为速度而苦苦挣扎，并且在正赛中的速度也远远落后。拉塞尔在冲刺赛中获得第四名，但在正赛中退赛，而汉密尔顿冲刺赛第七完赛，周日只取得了第八，而且落后获胜的马克斯·维斯塔潘一分多钟。

对此沃尔夫表示，巴西周末的表现不佳令人感到困惑，并且这不是车队应该轻易忽视的问题。

“虽然我们的表现有所起伏，但也不该是从几乎最快跌落到我们目前的位置——第八名，”奥地利人表示，“对我个人来说，这是13年来最糟糕的一个周末。“

“这完全令人费解，同时对我们所有人来说都是不可接受的。我们是一支结构合理、稳定的车队，但现在看起来并不像那么回事。在连续三场比赛中，我们都获得了强势的第二名，两位车手都在挑战马克斯。而一周后你却一无所获。我认为这是不合理的。”

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race

离地高度过高

梅赛德斯表示，没有一个简单的答案可以解释为什么车队在巴西如此落后。然而，沃尔夫也承认，离地高度过于保守可能是潜在因素之一。

继汉密尔顿在奥斯汀因底板木板磨损超标而被取消第二名资格后，车队看似做出了比在巴西所需要的更多的牺牲，以确保这一次不存在合法性问题。

“我们把赛车调得太高了……但这并不是周末表现不佳的主要原因，”沃尔夫补充道。“机械上有些根本性的错误。但那不是尾翼，也不是赛车有点太高的问题，因为我们所说的只有一两毫米。这是会影响表现，但并不能解释彻底失败的原因。”

对于梅赛德斯来说，巴西大奖赛的苦果尤其令人困惑，因为如今距离车队在这里用一辆调校完美的赛车帮助拉塞尔赢得比赛仅仅过去了一年。

当被问及这一结果是否意味着车队在12个月内对自己的赛车一无所知时，沃尔夫表示：“这太令人困惑了，它从一辆速度很快、平衡性完美、车手很满意的赛车，变成了一场噩梦。这怎么可能呢？”？

“问题在哪里？是什么不对劲？如果我们在接下来的几天里分析这些赛车，然后发现我们的调校方式存在机械或其他什么问题，我不会感到惊讶。但我不知道那会是什么。“

翻译/小飞侠