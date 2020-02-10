沃尔夫：“一切”暗示中国大奖赛将会举行

自新冠肺炎从2020年初爆发至今，已经有一个多月时间。为了防止疫情的进一步扩散，中国已经取消了所有体育赛事活动。原定于3月21日在海南省三亚举行的电动方程式大奖赛已经确定改期——没有定下具体日期，但是定于4月19日的F1中国大奖赛，目前没有任何官方结果。

上周，F1竞赛总监罗斯·布朗在接受包括Motorsport.com在内的少数媒体采访时表示，如果四月份F1无法到上海比赛，会试图改期至2020赛季尾声阶段。

2020赛季创纪录地有22场比赛。虽然从当前的赛程安排来看，下半赛季排得满满当当，安插中国大奖赛的难度相当大，但理论上并非没有可能。

作为世界冠军车队梅赛德斯的主管，沃尔夫昨天在车队新赞助商INEOS的合作发布会上表示，他希望中国大奖赛可以进行，因此期待疫情尽快得到控制。

“就中国而言，FE比赛已经取消，”沃尔夫说道，“他们（FE）大概还有几周时间，在我们（F1）之前。上星期，他们取消了（三亚E-Prix）。所以我非常希望我们可以去中国。”

“这个发布会结束之后，我就要去中国大使馆进行我的指纹录入。当前一切看起来我们会去中国。”

“不去中国会很遗憾。去年看台上座无虚席，门票售罄。在车迷关注度方面，中国开始成为真正重要的市场。围绕比赛，我们在上海有很棒的活动。不去那里显然对车迷和我们都不是好事。”

“但是健康第一，而我希望他们可以控制住（疫情）。这是最大的任务。”

目前，F1管理公司正在等待中国的赛事推广方久事赛事方面的消息。