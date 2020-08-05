沃克尔：车风诚实的汉密尔顿已超越舒马赫和塞纳

本周末将进行纪念F1 70周年大奖赛，地点仍然为银石。六届世界冠军汉密尔顿将冲击自己在主场的第八座冠军奖杯以及个人第88场大奖赛胜利。

早在汉密尔顿拿下第五冠之后，对于他是否能够超越数位前辈，成为F1历史最杰出车手的争论就已经展开。

上周日赛后，英国人在车手年度积分榜领先梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯30分。这让他本赛季追平迈克尔·舒马赫“七冠王”、打破德国人91胜纪录的形势相当可观。甚至，以他当前的竞技状态，加上梅赛德斯的统治力，只要留在F1，他就非常可能在明年破纪录地第八次夺冠。

近日，作为家喻户晓的F1评论员，96岁高领的沃克尔作客澳大利亚大奖赛的《In the Fast Lane》播客节目时，被问到了他心目中最杰出的车手。

尽管沃克尔认为由于年代、赛车、规则不同，无法确切地评定F1历史上最杰出的车手，但是他相信汉密尔顿很有希望在数据上成为绝对的“第一人”。

“方吉奥很难被超越，吉姆·克拉克、杰克·斯图尔特爵士也是如此——我可以报出很多人——谁是最杰出的，我真的不知道，”沃克尔说道，“过去我说是方吉奥。我认为我现在不得不说，刘易斯·汉密尔顿很快就是了。”

“你看他的数据，他的杆位已经多过了迈克尔·舒马赫。如果他没有让自己受伤或者因为某些原因离开梅赛德斯，或者决定停下来，他至少还能再跑三年。因此，他至少还会参加三年的锦标赛，所以数据上他将成为最杰出的。”

2007年出道的汉密尔顿，在2008年第一次赢下世界冠军。2013年他从迈凯伦转投梅赛德斯。而过去六年里，他又五次赢下车手锦标。

沃克尔表示在他心目中，汉密尔顿在车风方面已经超越了包括舒马赫、塞纳在内的优秀车手。

“但是我也认为——这是非常有争议性的——他比舒马赫或塞纳更好，”英国评论名宿表示，“因为舒马赫和塞纳在他们职业生涯的许多时期都采取过很有争议的驾驶战术。”

“例如舒马赫在摩纳哥故意停下赛车来阻止（费尔南多·阿隆索）拿到杆位；就像1997年舒马赫在赫雷兹撞上（杰克）维尔纽夫；就像1990年塞纳在日本与普罗斯特的事故。

“刘易斯·汉密尔顿从来没有做过任何那样的事情。他始终在驾驶中保持绝对的诚实。他是非常友善、超级有才华的车手，我不觉得我们从前看到过像他这样的车手。”