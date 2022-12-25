汉密尔顿：W13赛车像受到“幽灵”的牵绊
刘易斯·汉密尔顿坦言尽管梅赛德斯在2022赛季结束时实现了很大进步，但他时常在比赛中感觉W13赛车受到“幽灵”的牵制。
新技术规则实施后的第一个赛季，梅赛德斯失去了对F1的统治力，并且花了相当长的时间才解决W13赛车设计理念方面存在的缺陷。尤其是虽然在巴塞罗那、银石和亨格罗林的周末里赛车性能有大所提高，但随后的比赛周末再次滑坡，一度让车队束手无策。
这种局面直到奥斯汀的周末才有真正好转，并且在英特拉格斯，先由乔治·拉塞尔在周六冲刺赛里获胜，紧接着他在周日正赛里获得胜利，帮助梅赛德斯打破了将近一年的胜利谎，而汉密尔顿的第二名完赛为车队包揽前二名。
上半赛季里，七届世界冠军汉密尔顿明显比新队友拉塞尔更对赛车感到挣扎。尽管其中有他在周末为车队进行调校测试的因素，但他觉得有一些难以理解的原因。
在梅赛德斯官方网站刊登的赛季回顾采访中，汉密尔顿在谈及赛车时好时坏的性能时说到：“巴塞罗那是一个大进步，那是我们赛车有更多潜力的第一个暗示。结果那是一个好的假象；赛车在那里表现很好，但随后的比赛就遇到了困难。就像有一个幽灵在赛车里，它不断地回来。”
“随后是在法国，感觉那是很好的一步，我们本赛季第一次拿到了双领奖台。之后还有奥斯汀，我们的升级效果很好。”
虽然解决赛车问题的过程比梅赛德斯预计的时间更久，但汉密尔顿车队不放弃的态度值得肯定。
“我始终相信我们可以做到，我从来没有怀疑过我们最终会实现，但今年有很多的试验和错误，还有多次失败，”他说到。“有几次我们启用了升级，但没有成功，还有几次我们尝试了不同的东西，但不管用。我尝试了很多东西，失败了很多次，但通过这些，你会学习和成长。这就是今年的重点：失败之后，放下自尊，加深我们的关系，加强我们的沟通。从这个角度来看，它真的很赋能。”
Fans of Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
在如此跌宕起伏的赛季里，汉密尔顿全年九次登上领奖台，但这是他赛车生涯——特别是2007年进入F1之后——第一次全年没有胜利入账。不过，赢得过103场大奖赛的他始终表示他不在乎纪录，而且他在年度总结时再次强调，他从2022年看到了积极意义。
“对每个人来说，这都是非常艰难的一年。对我来说，今年的挑战是我没有预料到的，但我对此心怀感激。我感觉在一个男人的内心坚强方面，今年的成长比过去很多年都要多。”
“我认为就车迷的支持而言，这是我职业生涯中最美妙的一年。充满了很多爱，当世界正经历着一段非常艰难的时期，这一点非常值得称赞。”
“一个周末接着一个周末，看到每个人都为我们的运动感到兴奋，是如此之好。这是我见过最兴奋的车迷，也是最热情的车迷，感觉这种支持更加高涨了。我觉得比以往任何时候，我们在这段旅程上更加团结。”
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