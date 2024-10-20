汉密尔顿Q1出局后提议将新套件让给拉塞尔
汉密尔顿在奥斯汀Q1出局后愿意把新套件让给Q3撞车后零件短缺的拉塞尔
Auf Pole-Kurs: Dreher von Colapinto kostet Hamilton in Austin Platz eins
Photo by: LAT Images
刘易斯·汉密尔顿在灾难性的排位赛后，主动提出把他的升级零件让给撞车的梅赛德斯队友乔治·拉塞尔，以帮助他在美国大奖赛里冲击尽可能最好的成绩。
梅赛德斯在周五的冲刺赛排位赛中还在为第一名而战，但周六的大奖赛排位赛中，汉密尔顿意外地Q1出局，而拉塞尔在Q3的最后一圈以在19号弯撞墙告终。尽管后者仍然获得第六的发车位，但他本周启用的升级零件宣告报废。
由于梅赛德斯只为两辆赛车各准备了一套更新后的部件，没有备件意味着拉塞尔可能不得不在正赛中用回旧版本零件。
周六排位赛后更换零件通常将换来从维修区发车，但本周末采用冲刺赛赛制，封闭车检规则与常规周末不同。根据竞赛规则第40.4条，只要符合条件，相关的零件更换不会遭致处罚：“参赛者可以证明零件短缺，并且更换的零件必须是之前在排位赛或比赛中使用过的规格。”
但是，换回旧零件必然将对赛车性能产生影响，阻碍拉塞尔从第六位提升名次的机会。排位赛结束后，他透露说提前出局的汉密尔顿愿意让出自己的新套件，尽管他认为这样的做法可行性不高。
“现在我们担心的是零件问题，”拉塞尔说到。“我们必须回滚升级套件。刘易斯友好地提供了他的套件，但我们不会交换。所以我不知道现在会怎样，但这是最大的担忧。”
梅赛德斯将在今晚对比赛的最佳方案进行评估，之所以认为汉密尔顿的提议不太可行，因为那意味着对两辆赛车做大量的工作。
对于最后时刻的撞车，拉塞尔承认是他发力过猛，因为当时他试图弥补速度上的落差，但适得其反。
George Russell, Mercedes F1 W15
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
“整个赛季，当赛车处于最佳状态时，我们都在为杆位和胜利而战，"梅赛德斯车手说。“昨天，我们都在为杆位而战，而今天我们都差点在Q1被淘汰。”
“最后一圈我拼了，而归根到底，我试图找到不存在的性能，但却付出了代价。我真的对自己很失望，因为大家都为赛车升级非常努力。现在这些都进了垃圾箱。”
拉塞尔表示先前的冲刺赛之后，车队没有对赛车调校做大改动，因此为何失去周五冲刺赛排位赛里的竞争力让他感到费解。
“我们没有答案，因为我们总是发现自己处于这样的境地。这就是赛车与轮胎的相互作用。温度、微小的变化、风，微小的变化。但这就是本赛季的情况，旧升级、新升级。我们要么处于竞争行列，要么就差0.5-0.6秒。”
汉密尔顿建议从维修区起步
当拉塞尔惊险地从Q1突围时，汉密尔顿在第二个计时圈里进入大直道末端的12号弯遇到状况，令他最终仅仅名列第19位——第一次没能在美国大奖赛获得前五的排位。
排位赛结束后，汉密尔顿解释称他在冲刺赛里遇到的前悬挂问题并没有得到解决，相反车队做的改动让情况雪上加霜。
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
“我想说情况相当可怕。赛车昨天感觉很好，所以我显然对今天非常乐观，”曾五次在美洲赛道获得胜利的英国车手说到。
“冲刺赛里前悬挂有东西失灵了，就在我们出发做编队圈时，我不得不坚持了整场比赛。车队找到了问题，对那个角落做了改动，但在排位赛里感觉一团糟。”
这也是他自今年中国大奖赛排位赛后，第一次在Q1遭到淘汰，也是2024赛季至今最低的排位赛成绩。不过，由于RB车手廉姆·洛森启用了一整套额外的动力单元后，将退到发车区后方，汉密尔顿将至少前进一个发车位。
不过，他在接受电视采访时表示，他认为梅赛德斯应该为他修改赛车，哪怕这意味着他必须从维修区开始比赛，否则他难以取得进步，因为他感到赛车“平衡非常不连贯，并且没有抓地力”。
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