汉密尔顿：2022年取胜需要运气，因为红牛“几乎不可战胜”

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汉密尔顿认为红牛RB18赛车当前“几乎不可战胜，并且表示马克斯•斯维塔潘的真正潜力尚不清楚，因为荷兰人经常在领跑时“很轻松”，而没有受到压力。同时，他还承认梅赛德斯没有任何升级来改善这种情况，而车队的重心已经转向了明年的赛车。

本赛季以来，汉密尔顿和队友乔治·拉塞尔获得了三个第二名和10个第三名，而梅赛德斯目前在年度积分榜上排名第三，仅落后法拉利35分。然而，德国车队赢得比赛的机会已经不多了，意味着这可能是汉密尔顿进入F1以来无法取得胜利的第一个赛季。

“我们必须现实一点，红牛几乎不可战胜，“汉密尔顿在意大利大奖赛后表示。“要打败那辆车，真的需要费一点劲。在赛车性能方面，他们完全领先于所有人。”

“我们没有追赶上他们，我们也不会有超越他们所需的升级。因此我们需要一些运气。并非不可能，因为我们本可以在布达佩斯击败他们。但他（维斯塔潘）通常在领先位置很放松，所以你永远不知道他们的真实速度。让我们拭目以待。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

与此同时，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，鉴于汉密尔顿在蒙扎从发车区后排发车，拉塞尔和他获得第三名和第五名已经车队的极限成绩了。

当被Autosport问及那是否是车队能取得的最好结果时，奥地利人表示：“是的，这是最好的结果。我认为看到（乔治）在比赛开始时能够守住位置，非常令人鼓舞。令人失望的更多是，我们没有打造出一辆能争夺胜利的赛车，我们落后很多，这就是现实。“

”蒙扎的模拟结果显示我们的表现不会很好。因此，我希望我们能在接下来的几场比赛中做得更好，能与领先的赛车战斗。”

“对刘易斯来说，你可以看到，一旦他摆脱了车流，他的赛车平衡很好，他在比赛中发挥完美。我认为即使没有安全车，无论如何他也会获得第五名。所以我对此感到满意。但总体结果呢？从绝对的角度来看，这是我们本可以取得的最好的成绩，但相对来说还不够好。”

然而，沃尔夫仍然认为梅赛德斯今年可以赢得剩余六场比赛中的一场。

“我认为，如果我们能在没有任何发车区处罚的情况下，依靠实力赢得一场比赛，那就太棒了，“奥地利人说到。

“我认为如果你在斯帕之后问我们，我会说不可能，然后在赞德弗尔特，我们差点就赢了。在这里，赛车表现不好。所以这必须是目标。我们不想在本赛季结束时没有胜绩，尽管目标已经放在了2023年。对于我们所有人来说，在这个艰难的赛季里获胜一场可能是一件好事。”

对于下一场在新加坡的比赛，他说：“我认为赛道布局应该适合我们的赛车，但有颠簸不好。在模拟器中，它应该是最适合我们的赛道之一。但我试着对新加坡的比赛预测保持谨慎。”

翻译/Holiday