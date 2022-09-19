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汉密尔顿：2022年取胜需要运气，因为红牛“几乎不可战胜”

刘易斯·汉密尔顿承认，如果要在2022赛季结束前赢得比赛，那么梅赛德斯需要一些好运。

Adam Cooper
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汉密尔顿：2022年取胜需要运气，因为红牛“几乎不可战胜”
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汉密尔顿认为红牛RB18赛车当前“几乎不可战胜，并且表示马克斯•斯维塔潘的真正潜力尚不清楚，因为荷兰人经常在领跑时“很轻松”，而没有受到压力。同时，他还承认梅赛德斯没有任何升级来改善这种情况，而车队的重心已经转向了明年的赛车。

本赛季以来，汉密尔顿和队友乔治·拉塞尔获得了三个第二名和10个第三名，而梅赛德斯目前在年度积分榜上排名第三，仅落后法拉利35分。然而，德国车队赢得比赛的机会已经不多了，意味着这可能是汉密尔顿进入F1以来无法取得胜利的第一个赛季。

“我们必须现实一点，红牛几乎不可战胜，“汉密尔顿在意大利大奖赛后表示。“要打败那辆车，真的需要费一点劲。在赛车性能方面，他们完全领先于所有人。”

“我们没有追赶上他们，我们也不会有超越他们所需的升级。因此我们需要一些运气。并非不可能，因为我们本可以在布达佩斯击败他们。但他（维斯塔潘）通常在领先位置很放松，所以你永远不知道他们的真实速度。让我们拭目以待。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

与此同时，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，鉴于汉密尔顿在蒙扎从发车区后排发车，拉塞尔和他获得第三名和第五名已经车队的极限成绩了。

当被Autosport问及那是否是车队能取得的最好结果时，奥地利人表示：“是的，这是最好的结果。我认为看到（乔治）在比赛开始时能够守住位置，非常令人鼓舞。令人失望的更多是，我们没有打造出一辆能争夺胜利的赛车，我们落后很多，这就是现实。“

”蒙扎的模拟结果显示我们的表现不会很好。因此，我希望我们能在接下来的几场比赛中做得更好，能与领先的赛车战斗。”

“对刘易斯来说，你可以看到，一旦他摆脱了车流，他的赛车平衡很好，他在比赛中发挥完美。我认为即使没有安全车，无论如何他也会获得第五名。所以我对此感到满意。但总体结果呢？从绝对的角度来看，这是我们本可以取得的最好的成绩，但相对来说还不够好。”

然而，沃尔夫仍然认为梅赛德斯今年可以赢得剩余六场比赛中的一场。

“我认为，如果我们能在没有任何发车区处罚的情况下，依靠实力赢得一场比赛，那就太棒了，“奥地利人说到。

“我认为如果你在斯帕之后问我们，我会说不可能，然后在赞德弗尔特，我们差点就赢了。在这里，赛车表现不好。所以这必须是目标。我们不想在本赛季结束时没有胜绩，尽管目标已经放在了2023年。对于我们所有人来说，在这个艰难的赛季里获胜一场可能是一件好事。”

对于下一场在新加坡的比赛，他说：“我认为赛道布局应该适合我们的赛车，但有颠簸不好。在模拟器中，它应该是最适合我们的赛道之一。但我试着对新加坡的比赛预测保持谨慎。”

翻译/Holiday

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