汉密尔顿：无线电颁奖机器人“很古怪”

作为保持社交距离的有效措施，目前所有的VIP都不被允许为车手颁奖。为此，斯蒂利亚大奖赛引入了一个全新的系统，通过遥控一个巨大的箱子将奖杯送到前三名车手以及车队冠军代表面前。

这一系统在周六的F2的比赛中首次进行了试用。随后，它在周日的大奖赛中为冠军汉密尔顿，以及亚军瓦尔特利·博塔斯和季军马克斯·维斯塔潘进行了“颁奖”。

在前一个周末的比赛中未能站上领奖台的汉密尔顿表示，缺少观众和低调的氛围真的很令人沮丧。

“我觉得它很古怪，”汉密尔顿表示，“这绝对看起来很古怪。我宁愿他们把奖杯扔给我或者用别的什么方法。老实说，那是一个非常非常古怪的时刻。”

“当你在工作区的时候，一切似乎都很正常；当你开车和比赛的时候，在这条赛道上，看台和车迷之间的距离很大，所以不容易看到他们，尤其是在内场区。但在直道上你可以。”

“那真的、真的让我有点心碎。当我冲过终点线，从车里出来的时候，没有气氛。你想念车迷。这说明了车迷是多么的重要。那一刻，我真的、真的想念他们。”

“那通常是你和追随你的车迷，以及不是你的车迷们共同分享喜悦的时刻。但今天这样的气氛荡然无存。用盒子来颁发奖杯，感觉有点多此一举。在我看来有点多此一举，因为这里的每个人都经过了测试，也都戴着手套和类似的防护装备。”

相比之下，博塔斯对新系统的评价没有那么挑剔：“我认为它很酷。我已经在F3或F2比赛中看到它们了，我看到车手们必须走到机器人那里捧起奖杯。就好比标准的颁奖仪式，送到你的手上，那非常酷。”

翻译/小飞侠

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