汉密尔顿：F1在斯帕做了个“糟糕的决定”但“钱说了算”

受到大雨影响，周日斯帕的比赛发车被一度推迟。直到下午6点，在红旗下等待了近3个小时后，各车队才在安全车的带领下离开维修区重新开始比赛。

但比赛仅仅在安全车带领下进行了2圈后便再次恢复了红旗。同时赛会方面宣布，比赛将不会恢复，最终结果将以暂停比赛信号发出前的倒数第二圈，即第一圈结束来计算。

最终，汉密尔顿代表梅赛德斯获得第三。尽管他和本站冠军马克斯·维斯塔潘都仅拿到了一半的积分，但当前英国人在车手积分榜上的领先优势已经被缩小到了3分。

在比赛延迟的红旗期间，汉密尔顿在社交媒体上写道：“在这样的雨势条件下，我们出去实在太危险了，这将把每个人都置于险境之中。”

比赛结束后，汉密尔顿在接受天空体育的电视采访时表示，他为车迷们被剥夺了一场比赛感到“非常遗憾”，并认为他们应该拿回属于自己的钱。

当被问及参加这场仅仅两圈和一半积分比赛的感受时，汉密尔顿回应道：“钱说了算。讲真，比赛开始了两圈，都是出于钱的考虑。”

“所以每个人都得到了他们的钱，我认为车迷们也应该拿回他们的钱，因为不幸的是，他们没有看到他们付了钱并为此而来的比赛。”

“很遗憾我们不能把比赛移到明天。但是是的，我也很喜欢这条赛道。我很难过我们不能这么做，但今天这不是一场比赛。”

Fans under umbrellas during a red flag period Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

汉密尔顿表示后续将就此事与F1相关负责人进行“讨论”，并抨击了赛会为了确保有正式结果而仅仅进行两圈比赛的决定。

“我认为我们的运动今天做出了一个糟糕的决定，”汉密尔顿表示。“我们当然想要比赛举行。你至少需要跑两圈才能算一场比赛，而在比赛第一次和第二次暂停之间，雨一直在下。他们让我们出去跑的原因只有一个。这也是我为车迷们感到难过的原因。”

在红旗首次出动前，汉密尔顿在跟随安全车进行编队圈时曾在无线电中报怨能见度极差，并且自己在湿滑的赛道上几乎没有抓地力。

“所以你在直道上很难看清闪烁的灯在哪里，你甚至不能全力减速，因为你不知道自己在赛道的哪个位置。所以这很遗憾，因为我当然想比赛，我认为如果没有下这么大的雨，这可能会是一场伟大的比赛。”

2021年比利时大奖赛现在打破了只进行了14圈的1991年澳大利亚大奖赛，成为了F1历史上产生正式成绩最短的比赛。

翻译/小飞侠