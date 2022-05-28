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排位赛Q3里，汉密尔顿用旧软胎做出的第一个计时圈名列第八。当他换上新软胎开始做第二个飞驰圈时，塞尔吉奥·佩雷兹在9号弯撞墙后引发了红旗，让他失去了提高个人时间的机会，因为在只剩30秒的情况下，排位赛提前结束。

汉密尔顿在2021赛季充满争议的阿布扎比大奖赛中无缘第八个世界冠军之后，本赛季开始后始终与好运无缘。在沙特阿拉伯、澳大利亚和迈阿密的比赛里，安全车都在对他来说错误的时机出现。而在西班牙，当梅赛德斯W13赛车第一次表现出了一定的竞争力，他却在开场圈与哈斯车手凯文·马格努森发生了碰撞——尽管之后他从第19位追到了第五名。

对于在摩纳哥从第八位发车的比赛前景，英国人说道：“我会争取。去年我是第七，然后一直跑在第七。“我不知道要说什么。这里超车非常难。我希望天气能制造一点事情，创造机会，也许会有不同的策略。能走运一次就好了。今年我一直（不走运），一定会在某个阶段停止。”

梅赛德斯W13赛车在蒙特卡洛的街道上再次出现了颠簸现象，但是车队表示这与之前的海豚跳不同，并非地面效应引起的，而与路面本身的起伏有关。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, talks to the press Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

西班牙大奖赛结束后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫就提醒说摩纳哥并非最适合“银箭”赛车的赛道。汉密尔顿尽管在F1已经取得了103场胜利，但在摩纳哥也只有三次登上最高领奖台的纪录。他坦言本周末的艰难并没有让他感到惊讶，实际上比预想的更差。

“我算是预计到了，前一场比赛我们在慢速弯里不怎么好。实际上在比赛里还可以，但单圈不好，所以我预料到在这里会困难，”他说道。“我认为比我们预计的更糟糕，因为有颠簸。我们到处很跳很颠，低速弯、中速弯、高速弯都是。所以充满挑战。”

而当被问及在巴塞罗那W13好不容易走上正轨后，摩纳哥是否对梅赛德斯来说是最糟糕的赛道。沃尔夫回答说：“差不多，是的。你可以说我们在巴塞罗那学到了什么经验，可以如何运用于摩纳哥，答案是你没有什么可以适用于摩纳哥，因为它是如此不同。每一圈看起来都不同。赛车的表现会变。”

“我们去年就遇到了这样的情况，我们的一辆赛车排在P2，一辆在Q2就遇到了问题。我不知道这是否符合我的期望，但我想说，就我们现在的处境，乔治的情况可能是实际的，或比我对摩纳哥的期望更好，尽管我们当然不能对这样的表现感到满意。但这就是我们现在的处境，在我看来，原先事情可能会更糟。”

根据天气预报，周日正赛可能会有雨水搅局。因此汉密尔顿希望天气能帮他一把。