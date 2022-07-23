汉密尔顿：2022上半年的挣扎对梅赛德斯是“宝贵的经验”

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梅赛德斯在连续八年蝉联制造商年度冠军之后，为今年的技术规则感到困扰。前11场比赛里未曾有胜利入账，并且难以挑战领先的红牛和法拉利。

以地面效应为核心的新空气动力学规则，给梅赛德斯W13带来了严重的海豚跳问题。尽管德国制造商已经对该问题有所改善，但无论是刘易斯·汉密尔顿，还是乔治·拉塞尔，迄今为止最多只拿到过第三名。

汉密尔顿2007年参加F1之后，每个赛季都至少赢得过一场比赛胜利。而他的上一胜利，还是上赛季倒数第二场在沙特阿拉伯的比赛。面对个人大奖赛生涯最大的胜利荒，这位七届世界冠军“没有感到害怕”，而是依旧保持信念，相信梅赛德斯有能力在余下的赛季里重回为胜利而战的水平。

“我们从一开始就没有达到我们想要的水平，”汉密尔顿表示。“我们已经进步了，我们已经提高了连贯性。车队里没有人放弃，我们会继续努力，我真心为我们的进步和收获的经验感到骄傲。”

“进入本赛季，你未必会希望这样。但如果非要说的花，这对我们所有人都是一次非常宝贵的教训和经验。我想我们已经在很多其他领域得到磨练，所以当我们真的恢复我们应有的水平时，我想我们会更加珍惜。”

过去三场比赛，汉密尔顿全都登上了领奖台。本周末来到保罗·里卡德，梅赛德斯对W13的多处细节进行了修改。不过，周五第一节练习里，为了履行本赛季强制的给予年轻车手出场机会的义务，尼克·德弗瑞坐进汉密尔顿的赛车出场。英国人在第二节练习里重回赛车，最终名列第五，排在拉塞尔之后，而后者与卡洛斯·塞恩斯做出的标杆时间相差0.7秒。

汉密尔顿坦言这一周五的结果没有达到车队的预期，他认为当前的问题只是赛车下压力不足，与先前的海豚跳无关。

“我们有很多工作要做，仍有很多地方要攻克。这辆赛车在这里并不出挑，我们不知道为什么。但我相信——希望——我们能连夜改进。我希望明天会这样，”他说到。

“到处都是，每个弯都是如此。我将仔细研究数据，但感觉上我们今天只是缺少下压力。除此之外，没有问题。”

“我对位置更靠后的车手感同身受。总体而言，这一代赛车在抓地力方面和我们过去的赛车没法比，但这也是这一代赛车的第一年。我相信随着时间的推移，它会得到改善。但是我们有工作要做。本周末我们比我们预期的要落后一点。”