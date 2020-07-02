汉密尔顿：2020年夺冠将被赋予更多意义

因为持续的新冠肺炎疫情，今年赛程受到严重影响，原本将创造历史纪录的全年22场比赛，可能缩水到少于过去几年的平均场数。

尽管如此，汉密尔顿指出，在全球联手抗“疫”，同时反对种族歧视、不平等待遇的浪潮之下，今年夺得F1世界冠军的话，将给他带来更重要的意义。

“赢得今年的（世界冠军）头衔比任何时候又更多意义，今年是多么重大的一年，我们正在对抗疫情，”汉密尔顿在奥地利大奖赛的新闻发布会上表示。

“从个人层面来说，黑人平权运动（Black Lives Matter）和为不公正和平等而战，我认为在这个时期能够为一些事情而战很重要。”

”这种变化不会发生在我们的时代、我们这一代，但是为了我们的孩子和我们孩子们的孩子，这对我们是多么重要的时刻。所以，是的，在那样的时期里赢得头衔，我认为比从前更重要。”

近日来，汉密尔顿积极投身反对种族歧视和建立平等环境的运动中，并且以个人名义发起了研究行动，希望帮助属于少数群体的年轻人在赛车行业找到工作的机会。

34岁的英国人表示，虽然疫情让他第一次半年不比赛，但是也利用这个机会重新思考人生。

“对于全世界许多人来说，这是一个艰难的时期，”梅赛德斯车手表示，“但是这给我们关心不同事情的机会。”

“我个人专注于眼前，专注于其他一些我之前并没有时间去专心做的事情。因此在这段时间里，我专心于成立‘汉密尔顿计划’（The Hamilton Commission），关注我与‘全球目标’（Global Goals）一起做的工作，关心我们正在伦敦进行的‘争取和平’（Fight for Peace）项目，并为他们提供支持。”

澳大利亚大奖赛取消之后，汉密尔顿大部分时间都在巴里岛，期间自己进行锻炼。尽管无法比赛或驾驶赛车，但也是他开始职业赛车生涯以来，第一次有了很长时间的休息。

他继续说：“（我）只是试着保持身心，确保我尽可能的健康，这是我职业生涯中的第一次——我相信我们所有人——那么久没有参加比赛。”

“这对我只有好处。它给了我时间来恢复活力，重新集中注意力。我们已经有近半年没有比赛了。我认为这确实使我振作起来，尤其是正如我提到的，面对正在发生的事情，有了以目的为导向的目标。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in the press conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

批评不针对车手

在黑人平权运动开始之后，汉密尔顿在社交媒体上积极响应，而且多次批评他所在的F1行业“默不作声”。

此后，不少车手纷纷表明自己的态度，而近期F1发起了“We Race As One”倡议行动，旨在推动围场内的多元化和平等。

就在重返围场之前，汉密尔顿在梅赛德斯车队母公司戴姆勒所做的公义行动视频访谈中，澄清了他批评的是整个赛车行业在平等性方面做得不足，而不是针对他的同僚车手们。

“最终，人们认为这是我针对车手的，”汉密尔顿表示， “我其实不是。它是针对整个行业的。很长一段时间以来，我一直意识到这个问题，并且没有真正看到有人对此做任何事情。”

“如今的世界里，我们都有一个平台，可以充分利用我们的声音。我们都有追随者，我们的声音非常有力。如果你不想鼓励别人采取行动并理解这种情况，以及为什么我们会处于这种情形下。那么对我来说，那令人沮丧。”

“人们保持沉默，是我很长一段时间以来的经历，而现在不是不吭声的时候。现在要做的是传递信息、团结一致。我们需要尽可能多的声音来促进推动为了改变。

“那实际是呼吁业内人士负起责任。他们需要做得更多。这项运动需要做得更多。国际汽联需要做得更多。我们所有人都需要做更多的事情。这就是要传达的信息。”