汉密尔顿预计干地冲刺赛会排名下滑

周五下午雨中进行的最后一节冲刺赛排位赛中，汉密尔顿表现突出，仅次于迈凯伦车队的兰多·诺里斯，获得第二名。这位七冠王表示，他的赛车在雨中 "活过来了"，但如果周六上午的冲刺赛在干地条件下进行，他对赛车的潜力持保守态度。

他告诉 F1 TV："情况相当棘手，每个人的抓地力都不太够，但我很开心。我一看到雨来了就非常高兴，因为我们的速度在干地条件下不够快。因此，当雨水来临时，我想我会有更好的机会，是时候完全活过来了。”

"如果（冲刺赛的条件）是这样的话，我们就有机会进入前几名。如果赛道干燥，法拉利和红牛自然会上来。我们也许能够守住其他的车手。”

对于梅赛德斯在周六的机会，领队托托·沃尔夫态度较为乐观，但他提醒，由于冲刺赛周末只有一节练习赛，中国大奖赛排名能够参考的数据非常有限。

他对《天空体育F1》表示："我们应该有干地速度。我认为我们还追不上红牛，但有能力对标迈凯伦。话虽如此，我们其实也不知道。因为我们没有FP1的数据，可能他们更快，也可能相反。”

梅赛德斯赛车在干地的SQ1和细雨绵绵的SQ2中都步履维艰，乔治·拉塞尔以第11名被淘汰。

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"我们了解我们的赛车，产生抓地力不是一件容易的事。我们在 Q1和Q2中都不行，但在 Q3 中取得了成功，”沃尔夫说。"当然，湿地条件的驾驶水平最重要。但我想这也说明了轮胎准备的重要性。我们在最后一圈做了正确的事情；轮胎处于最佳状态，再加上出色的驾驶，这才获得了好成绩。”

拉塞尔表示最后一圈，由于他在出维修区的队列中排在了后面，轮胎很难达到工作温度，而受到了影响。

"Q2的那一圈很不容易，”他解释说。"我们尽量早出发，但还是被堵住了。我想当时有 12 辆车在我们前面，停在维修区里，所以我们的轮胎温度下降了。然后就很接近了，再快0.1秒就能高出四五个位置。出局实在可惜，但我们有机会在冲刺赛中恢复。”

翻译/Chloe