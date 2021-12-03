汉密尔顿面对与维斯塔潘F1争冠“比从前更放松”

本周末全新的沙特阿拉伯大奖赛，开启了2021赛季最后一轮背靠背，被认为是汉密尔顿与维斯塔潘的年度冠军决战。虽然梅赛德斯车手凭借在巴西和卡塔尔的两连胜缩小了积分差距，但荷兰人目前在积分榜上拥有8分优势，在理论上有机会在捷达赛道提前一轮终结悬念。

相比24岁的维斯塔潘为自己的第一个世界冠军头衔奋战，年长了12岁的汉密尔顿已经七冠在手，但追逐的是破纪录的“八冠王”。虽然他承认今年与荷兰车手的较量中有些许不同的感觉，但还是比过去任何时候更从容。

“某种意义上这是不同的，因为两支车队势均力敌，”汉密尔顿在沙特的周四新闻发布会上说道。“这不同，因为作为一个团队，我们正在为史无前例的成绩而战。没有人曾经赢得过八个头衔，无论车队还是车手，所以这是相当新鲜的。”

“另一方面，我比从前任何时候更放松，因为我已经在这里很久了。这不是我的第一次。我记得第一次赢得世界冠军时的样子，甚至第二次和第三次，那些不眠的夜晚和所有的事情。”

“我现在对自己更加确信，比过去应对得更好。我知道我不能改变过去的事情，但我所能做的是为接下来的比赛尽全力做好准备。我百分之百知道我已经准备好了。”

维斯塔潘在美国和墨西哥连胜，对汉密尔顿累积了19分的优势，但后者在巴西排位赛成绩被取消，又因更换引擎而身背5个发车位罚单的情况下，完成大逆转获胜。之后，梅赛德斯车手在卡塔尔统治了周末。

巴西赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫声称汉密尔顿找到了“超级英雄的力量”。英国前F1车手、Sky Sports解说员马丁·布伦德尔则认为他的同胞进入习惯性的“超水平发挥模式”。而来到沙特阿拉伯，多位赛道上的车手认为争冠形势正稍稍向汉密尔顿偏转。

但是，当被问到他自己是否提高到新的水平上时，汉密尔顿认为是梅赛德斯车队整体战斗力的提升。

“老实说，我不知道我是否同意这种说法，”他说道。“我不相信我达到了不同的水平。我认为总体来说我在不错的水平。也许我在巴西探索出了一些我过去没有发现的。”

“我从前肯定做到过，因为过去许多许多次我后来居上。我愿意相信我整年都交出了成绩。但是你对一切事物始终学习到更多，你周围的事情、你的车队和如何让每个人都表现得更好。”

“我原因相信我们所有人都如此，不知是我，还有工程师、技师，我认为车队里的每个人都发挥得更好。这是需要的。我们始终需要更好的表现、更专注、更有力量、更强势。我认为所有人都做到了。”