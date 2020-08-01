汉密尔顿”非常感激“格罗斯让的反种族歧视表态

在匈牙利的比赛中，F1车手们再次传递了反种族主义的要旨。但赛前这一环节充斥着“混乱”，一些车手没有屈膝，另一些则姗姗来迟。对此，汉密尔顿在赛后表达了自己的失望之情。

这位世界冠军表示，GPDA（大奖赛车手协会）干事格罗斯让的建议是“我们（在赛季揭幕的奥地利大奖赛上）已经有过此举，我们所要做的仅此而已。”

在本周末的英国大奖赛之前，格罗斯让透露自己已经就澄清此事与汉密尔顿通了45分钟的电话，并以“自己的做法或许有错”的态度，传达了那些对继续抗议感到不自在的GPDA成员们的观点。

当被问及法国人在银石赛前新闻发布会上发表的评论时，汉密尔顿表示：“我不清楚这点，但我对于我们在赛后的谈话和他对我们谈话的态度很钦佩。

“起先是他在最近的一场比赛后找我聊天，所以我给他打了个电话，我们聊得很愉快。我认为这最终对我们双方都是有益的，也让我了解到事实上我们之间的共同点比我们想象的要多。

“他显然是一个有爱心的人。所以听到他承认……首先，让任何人承认自己错了都不容易。这是很好的第一步。但事实是，当我们通过电话时，我知道我们是团结的，我们将朝着共同的目标努力。”

“所以我真的很感谢罗曼。”

“这正是我们所有人要做的——真正敞开心扉，不要设置障碍，不要防御性，要持开放的态度，承认存在问题。但显然，有时第一步是最关键的，然后才是关于我们如何朝着更好的方向努力。”

雷诺车队车手丹尼尔·里卡多也表示，车手们必须继续采取行动，至少在本赛季余下的比赛中提倡议种族平等。

“因为这显然是一件要持之以恒的事情。”澳大利亚人补充道， “这并不是说我们只强调了一个星期就该把它抛掷脑后，所以我百分百地认为我们应该继续。”

红牛的马克斯·维斯塔潘、阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和基米·莱科宁，以及查尔斯·莱克勒克、卡洛斯·塞恩斯和丹尼尔·科维亚特在前三场比赛中都未屈膝。

当被问及是否期盼所有车手都能以屈膝的方式表达对于反种族主义运动的支持时，里卡多回应道：“不，因为我之前就解释过原因。

“每个人都有自己的表达方式，但我认为，归根结底在于我们都能团结起来反对种族主义，当然，也要努力消除种族主义。我的意思是这一目标不会在明年就实现。但我认为最重要的是，我们能团结一致地来抵抗它。

“归根结底，这并不是关乎是否屈膝的问题，因为我认为这无论如何也解决不了问题。但就像我说的，我们都很团结，我认为这是最重要的。”

翻译/小飞侠

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