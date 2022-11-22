汉密尔顿：阿布扎比是2022赛季的缩影

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面对2022年的全新规则，梅赛德斯的W13新车遭遇了种种麻烦，导致这位七届冠军度过了无比坎坷的一个赛季。

在队友乔治·拉塞尔赢得F1首胜的同时，汉密尔顿也迎来了F1职业生涯的首个“零冠”赛季。今年他共计九次登上领奖台，最好成绩为第二名（5次）。

在周日的阿布扎比大奖赛首圈的比赛中，汉密尔顿在与法拉利的卡洛斯·塞恩斯较量时冲出赛道压上路肩，疑似损坏了赛车。同时他对于梅赛德斯要求他在比赛中采取一停策略也略感不满。

在58圈比赛的倒数第四圈，位于第四的汉密尔顿由于疑似赛车故障而被迫退赛，最终以第六这一F1职业生涯有史以来最低的排名结束了本赛季。

赛后汉密尔顿表示，尽管赛车出了问题，但他一直相信自己能在2022年赢得一场比赛，并且现在他“很高兴一切都结束了”。

“直到最后一场比赛，我都一直相信有潜在的机会，”当被问及今年是否有一个时刻让他放弃赢得一场比赛的想法时，英国人如是说。“我认为坚持希望并继续努力是很重要的。我付出了一切，我认为最后一场比赛就像整个赛季的写照，总结了全年的表现。所以，我很高兴一切都结束了。”

“说实话，我的意思是，如果能赢得比赛当然很好。一场胜利还远远不够，对吧？我认为今年当我们拿到第一个第五的时候，感觉就像拿了冠军。当我们拿到第一个第四，当我们第一次登上领奖台时，感觉也都像赢了一样。这几秒钟真的让我感到我们取得了一些成就，所以我会坚持下去。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

尽管在2022年无冠军入账，汉密尔顿仍然觉得他在F1中最艰难的赛季是2011年。当时效力于迈凯伦车队的他在车手积分榜上位列第五，但仍赢得了三场比赛。

“不，我认为2011年可能是我经历的最艰难的一年，”汉密尔顿补充道。“就日子而言，今年可能不是最好过的一年。”

“这是我最糟糕的三个赛季之一，但我认为从我自己的角度，就我如何与车队合作，如何团结一致而言，今年都是更强大的一年。所以，今年还是有很多好事。”

翻译/小飞侠