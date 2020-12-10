汉密尔顿通过病毒检测，将参加阿布扎比大奖赛

汉密尔顿在萨基尔大奖赛前的周一检测出感染新冠病毒，为此在巴林进行为期10天的自我隔离，直到本周三。

根据防疫程序，汉密尔顿需在巴林隔离结束前再次接受检测时得到阴性的结果，才能启程前往阿布扎比。但是在抵达后，需要在接受一次检测，只有同样去定为阴性，才能够离开酒店且获准进入赛道。

当地时间周四晚间，国际汽联确认汉密尔顿通过了所有的检测，因此能够参加本赛季最后一场比赛。不久之后，梅赛德斯发表声明，确认了英国人将在本周末返回驾驶舱，同时在上周日代替他参加萨基尔大奖赛且留下惊人印象的乔治·拉塞尔会回到威廉姆斯。

此后，英国车队也确认拉塞尔回归，这意味着在上周末填补空缺的杰克·埃肯将回到“板凳席”。

萨基尔大奖赛是汉密尔顿自2007年参加F1以来，14年中唯一缺席的大奖赛。随着他错过了追平迈克尔·舒马赫创造的13场的单赛季获胜次数纪录，但是仍然有机会把个人纪录提升到12场，之前他在2014、2018、2019赛季都以11场胜利结束赛季。