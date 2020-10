汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”

汉密尔顿在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛中拿到了自己的第91场大奖赛胜利。而在梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯因动力单元故障而退赛后,他已经在2020赛季车手年度积分榜上手握69分的优势,距离第七次夺得世界冠军更加接近。

英国人一旦成功,就会追平舒马赫保持的另一项纪录:七次夺得锦标赛冠军。并且,只要接下来他再多赢一场比赛,就能让获胜次数最多车手的头衔20年来第一次易主,同时在数据上名副其实地成为F1历史上新的战绩最成功的车手。

尽管实质上正在重新书写F1的历史纪录,但是汉密尔顿表示他很难理解这个概念。

“我认为不可能突然就改写历史。就我个人来说,我认为这是个很难(理解)的想法,”在周日赛后梅赛德斯的文字媒体采访会上,英国人说道。“我只能以自己的经验来说,这真的很难描述、让它变为现实或有意义。”

“当然我确实想过,并且我仍然关注其他运动里那些我称之为传奇的人物,他们正在追求历史性时刻、冠军、过去由伟大传奇打破的纪录。站在局外人的角度看,与局内人是不同的。但是我能说的就是,我还没有结束。我依然觉得我能够进步,我正处于真的很好的水平。”

自从加入梅赛德斯之后,汉密尔顿在赛道下的业余生活也更加丰富。除了他钟意的时尚、音乐之外,他在近期致力于推动人与人之间的平等,更是发起了以个人名字命名的“汉密尔顿任务”(Lewis Hamilton Commission),试图鼓励更多少数群体的人学习赛车相关技能,并且最终有机会进入赛车行业工作。

在很大程度上,汉密尔顿的形象已经不仅是F1赛车手。当被问到他希望自己如何被外界记住时,他回答说:“对我来说非常清楚的是,拿到这些胜利很棒。我认为更重要的是你在赛车之外做什么。

“我认为就如何被人记住,这是真正可以带来影响的地方。我从来没想要被人记住,除了我的家人。但是显然拿到这些成绩、与我的车迷一起走过这段旅程,希望他们会记得我。

“我想你们所有人都会希望别人记得你们是很好的人,有些人实际上很关心世界,以实际行动发出善意。

“就是这样。我不认为有其他方式。正如我说的,被以最优秀的或最伟大的车手记住,对我不重要,因为我十分尊重所有过去的那些车手。我不觉得我需要拿自己与他们比较,因为我是不同的。”

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet to commemorate his equal race win record of 91

纽伯格林的比赛结束后,“七冠王”舒马赫的儿子米克把一定他父亲戴过的标志性的头盔,赠送给汉密尔顿。虽然这位英国车手一直以来坚持说他不在乎纪录,但是真的来到历史性时刻,他坦言感受到了这场胜利带来了不同的意义。

“这肯定不是‘另一场胜利’。过去一个小时,我真的试着思考和理解我们所完成的、我所实现的是什么,”汉密尔顿表示。

“接下来几天时间里,我都会一直思考这个问题。现在,我只是难以找到合适的字眼并进行准确的描述。只能去感觉,很难找到词汇。这绝对是特殊的胜利。我给我的爸爸和琳达(继母)打了电话,同他们通了话。今天绝对思绪万千。”

周日比赛结束后,汉密尔顿先完成电视采访任务,又出席了国际汽联新闻发布会后,随后立即与车队进行了一个多小时的比赛任务报告会。虽然英国人表示还会花几天时间回味一下在纽伯格林的高光时刻,但是他拒绝松懈。

“我绝对会在后面几天里试着理解,让它沉淀一下。但是我不能出现失误,不能粗心大意。是的,我确实有积分优势,我们拿到了这些美妙的胜利,但是总冠军还没有拿到。”

本场结束后,F1将休息两周,随后进行葡萄牙波尔蒂芒与意大利蒙扎的背靠背,进入2020赛季最后六场的争夺。

“工作还没有结束”的汉密尔顿透露,除了坚持训练、注意日常饮食和保持睡眠之外,还有许多会议需要参加,包括加入F1未来计划的网络会议和“汉密尔顿任务”的每周例会。

他补充道:“我会再次进入工作模式,我认为这非常重要——这个时刻会很快过去,我们会转向下一件事情。你们知道我的记性很差,所以我需要想办法牢牢记住。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, on the podium with his trophy and the helmet of Michael Schumacher

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images