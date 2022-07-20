汉密尔顿迎接300场大奖赛里程碑
七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿将在本周末的法国大奖赛上，迎来他的第300场F1大奖赛。
2007年，当时22岁的汉密尔顿代表迈凯伦首次参加F1比赛，在揭幕战澳大利亚大奖赛上取得了第三名的优异成绩。本周末，37岁的英国人即将在保罗·里卡德迎来他个人F1生涯的里程碑——第300场大奖赛。
过去15个赛季里，汉密尔顿仅错过了一场大奖赛。2020赛季末，已经第七次夺得世界冠军的他，因新冠检测阳性缺席了以萨基尔赛道外圈进行的比赛。当时替代他参赛的正是他现在的梅赛德斯队友乔治·拉塞尔。
汉密尔顿将成为第六位进入“300场俱乐部”的车手。当前的最多大奖赛发车次数纪录，由已经退役的基米·莱科宁保持，芬兰人在19个赛季里总共参加了353场正赛。位居第二的是Alpine现役车手费尔南多·阿隆索。西班牙人目前已经有积累了347场，而且如无意外，将在本赛季结束后超越莱科宁的纪录。
参赛次数第三多的是巴西人鲁本斯·巴里切罗（326场），简森·巴顿以309场排在第四位，随后是“车王”迈克尔·舒马赫（308场）。
加上法国大奖赛，2022赛季还剩余11场大奖赛。汉密尔顿将在本赛季结束后超越舒马赫和巴顿，攀升到该榜单的第四名。而且他与梅赛德斯签约至2023年，这意味着当他退役时，必然将超越巴里切罗，成为F1历史上参赛场数前三名的车手。
同时，阿斯顿·马丁车队的塞巴斯蒂安·维特尔将在法国第290次参加大奖赛。这位四届世界冠军因为新冠检测阳性而缺席了本赛季前两场比赛，不过只要他在下半赛季的比赛里全都驶上发车区，也将加入“300场俱乐部”。
至今，汉密尔顿取得了103场大奖赛胜利和103个杆位。本赛季前11场过后，汉密尔顿在车手年度积分榜排名第六。但是，最近梅赛德斯竞争力提升后，他已经连续三场比赛登上领奖台，加上在巴林揭幕战获得第三，他已经186次站上过F1领奖台。
文/Vandy
Latest news
七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿将在本周末的法国大奖赛上，迎来他的第300场F1大奖赛。
阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔认为周冠宇在2022赛季上半年表现“很完美”，已经完成了迄今为止所有定下的目标，而车队正慎重考虑与他续约。
阿斯顿‧马丁将得到来自沙特阿拉伯主权财富基金的投资助力，执行主席劳伦斯‧斯特罗尔声称这将会“改变整个局面”。
阿尔法·罗密欧首席执行官让-菲利普·因帕拉托（Jean-Philippe Imparato）表示，他对于奥迪有兴趣收购索伯一事并非“视而不见”，但并未因此对其与瑞士车队现有合作关系的未来“感到压力”。