汉密尔顿：轮胎管理是我掌控比赛的强项

汉密尔顿在上周日的比赛中以13秒的优势，获得了2020赛季个人首场胜利。虽然第二名被梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯拿到，但大多数时间里英国人的对手是红牛的维斯塔潘。

本场比赛因为两辆法拉利在开场圈相撞，而在第一圈就出动了安全车。第四圈竞争重新开始后，汉密尔顿与维斯塔潘就一马当先，但是俩者的差距保持在2-3秒之间。

这样的局面一直持续到三分之二阶段过后，荷兰人——疑似鼻翼在轧到路肩后受损——才逐渐无法跟上节奏，之后被赶上来的博塔斯超过。最后，红牛车手落后汉密尔顿半分钟完赛。

“当你处于领先位置的时候，有不同类型的比赛，”汉密尔顿在赛后对于如何控制自己的比赛做了解释。

“当你受到来自后方很大的压力时，如果以起步的时候为例，我和马克斯之间没有很大区别。

“你需要做的就是理解我们能用这些轮胎跑多远，但是我们又可能很容易就因为我们驾驶的方式而缩短轮胎的寿命，所以我们不断被告知身后车手的情况、差距是多少、每圈增加或减少零点几秒，所以你能进行平衡。”

与第一场红牛环的比赛中遇到的困难相比，上周日汉密尔顿完全能够掌控自己的车速，尽管维斯塔潘起初能够紧紧跟随。

英国人继续说道：“如果你一圈能快0.4秒，也许你不需要跑出那0.4秒，而是做出0.2秒，留出0.2秒，省下那0.2秒的轮胎性能。然后你必须在每一圈里做出不同的应对。

“比赛开局阶段，我觉得压力更多一点。我认为要想建立（一圈）0.2秒的优势并不容易，但是我认为他的轮胎可能有点衰退，或者我的节奏保持得更好，设法挤出了稍多一点的差距。

“我在第二阶段里更加顺手，我认为是因为我的轮胎，所以可能他的（轮胎）退化比我多一点。老实说管理轮胎就是我的强项，所以我能够持续扩大差距。我也很清楚瓦尔特利在他身后的动向，所以肯定就是整个管理经验。

“至于我还能从轮胎里榨取出多少时间，我相信我还能跑得更快，但也可能让我达到突然衰退的边缘。这方面还是未知因素。”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

避免可靠性问题

梅赛德斯取得了本赛季第一个前二名完赛，同样得益于揭幕战中令车队忧心忡忡的机械可靠性隐患，没有在上周日出现。

“今天没有问题，”汉密尔顿在赛后说道，“伙计们完成了在这周完成出色的工作，来搞清楚问题是什么。”

“不是什么特别的问题，但是当然可能会带来很大的后果，所以他们的修复工作非常出色。从本周末开始，我们没有怎么听到他们提起，所以我们能够在今天正常地驾驶。”

梅赛德斯对第一场比赛中可靠性问题的初步诊断，是赛车内部设计产生的电噪在路肩引起的剧烈颠簸之后，达到一定程度就会影响变速箱和传感器。

尽管有效的修复工作避免了第二场比赛里再次出现隐患，但是梅赛德斯领队托托·沃尔夫谨慎地表示，那不代表已经彻底解决了问题。

“我们今天没有顾虑，”奥地利人说道，“我问西蒙（科尔）我们的系统是不是基本上正常，因为显然上周末有点吓人。“

”变速箱没有问题，所以我对车队的工作、伙计们做的维修感到很高兴。悬挂方面，我们看到一点压力，但是没有超负荷。所以这是坚实向前的一步。

“当你有这种问题的时候，你永远不能百分之百确定你已经解决了，因为我们不能百分之百弄清楚引起的原因。

“我们相信‘香肠路肩’是一部分原因，但是显然我们需要在这些方面改进设计，因为它们看上去有点脆弱。我相信我们会完全解决，很快就搞明白。”