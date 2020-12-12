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汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战

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汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战
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刘易斯·汉密尔顿声称他还没有百分之百从新冠病毒中康复，但不会妨碍他参加2020赛季收官战。

因为在巴林大奖赛后感染新冠病毒，汉密尔顿错过了上周末在萨基尔赛道的第二场比赛。

本周四，连续两次病毒检测得都到阴性的结果后，今年第七次赢得世界冠军的英国人能够参加在阿布扎比亚斯码头赛道进行的赛季收官战。

不过，在赛季最后一场排位赛里，汉密尔顿输给了梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和拿到杆位的红牛对手马克斯·维斯塔潘，尽管差距不到0.1秒。

排位赛结束后，当被问到个人身体恢复的情况时，梅赛德斯车手说：“我不想说得太具体。

“但是正如我在澳大利亚时就说过的，这个病毒是非常严肃的事情，我真的对那些为它受苦的人和失去亲人的人感同身受，我能够理解，因为它是凶恶的病毒。

汉密尔顿直到本周早些时候，才在检测呈阳性反应后，第一次在社交媒体上透露个人情况，称已经开始恢复锻炼。

面对在赛程严重压缩的2020赛季的最后一场比赛，英国人透露他在感染病毒期间体重下降。

“我没有达到百分之百的状态，我仍能从肺里感觉到什么，“他继续说道。“但尽管如此，通常哪怕我的一条胳膊脱臼了，我也会继续参赛。这是我们赛车手会做的事情，好在至今没有发生过。这肯定从身体上不是一场容易的比赛，但是我会克服的，绝对释出我的所欧能力。”

“症状之一是它会让你流失水分。所以我一直试着尽可能多睡觉，但是‘充电’并没有向过去那么容易。那一周我的体重掉了不少，所以我与上一次比赛时相比，没有达到百分之百状态。但是这不会阻止我参加明天的比赛。“

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