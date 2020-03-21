汉密尔顿跑了两次后，德拉罗萨意识到他会是个“问题”

在2006年9月迈凯伦的官方测试中，汉密尔顿完成了自己的第一次F1赛车驾驶体验。当时距离他赢得GP2系列赛的总冠军仅仅过去几天。

当时，与汉密尔顿一同参加银石测试的还有期望在2007赛季获得正式比赛席位的同队队友德拉罗萨。回忆当初，德拉罗萨透露自己对于汉密尔顿的看法，在他跑了两次后便完全改观了。如今后者已是六届世界冠军。

“那就是我改变想法的时候，”德拉罗萨在接受F1的《Beyond the Grid》节目采访时表示，“我们有两辆车，一起在那里测试。并且那是他的F1处子秀。他跑完第一次时，表现一点都不好，你懂的。”

“我记得当时我和我的时任比赛工程师Philip Prew一起看了他的数据。我们边看，Philip边告诉我：‘这个孩子在以后的日子里有许多方面有待提高……这条路对刘易斯来说很长，但他会很出色。但我们必须给他时间，等等’。”

“我想‘是的，没错，的确如此’。我跑了一次，回来看了看时间，我发现刘易斯是最快的。”

“你知道，那仅仅是他第二次驾驶F1赛车！我看了看数据，然后问：‘发生了什么事?’他们说：‘我们给他换了新的轮胎’。”

“所以我查看了数据，他飞快地通过了Copse,、Becketts和 Maggots弯……那时我才意识到刘易斯·汉密尔顿的潜力。仅仅看了几秒钟的数据，我就意识到我们遇到了一个大麻烦。”

德拉罗萨透露，迈凯伦很快便确认了汉密尔顿将搭档费尔南多·阿隆索出战2007赛季。但西班牙人表示自己并没有为此感到痛苦。

“这是他第一次参加F1测试，在银石跑的第二次，我意识到这个家伙跑得非常、非常快。”

“我这辈子见过很多车手。你知道，我一直和很优秀的车手搭档，对此我觉得很荣幸。但当我看到刘易斯时，我想：‘哇，他太特别了’。然后，当赛季结束的时候，我知道刘易斯会出现在赛车里，我也知道费尔南多已经签约了。”

“对此我很高兴，因为我对自己说，如果我处在罗恩（丹尼斯），或者马丁·惠特马什的位置，我会做出同样的决定，因为刘易斯相当快，而费尔南多，我们都知道他是超级出色的。”

翻译/小飞侠