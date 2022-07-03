汉密尔顿谴责对维斯塔潘喝倒彩的行为：“我们的素质应该更好”

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周六排位赛后，获得第二名的维斯塔潘在车检区接受赛后采访时，受到了来自车迷的嘘声和倒彩。Q3开始阶段，当他出Stowe弯打转时，也被车迷喝了倒彩。

随后的FIA新闻发布会上，维斯塔潘没有过多理会嘘声的话题，他表示“有一点失望”，因为这让他听不到采访人比利·摩根的问题。

“如果他们想嘘，那就嘘，”维斯塔潘说，“对我来说，这不会改变任何事情。我总是很高兴能来到这里，赛道很棒，总体氛围也很好。也许他们其中有些人不喜欢我，不过没关系。他们都有自己的想法，我不在乎。”

去年在阿布扎比，维斯塔潘和汉密尔顿为世界冠军头衔展开了激烈竞争。荷兰人在错误的安全车重启程序下，以极具争议的方式战胜了后者。

不过，汉密尔顿明确表示不赞成车迷在他的主场比赛里嘘对手。他说：“我觉得我们的素质应该更好。“

‘我想说我们不要喝倒彩，我们有很棒的车迷，我们的车迷会有情绪、跌宕起伏。不过，我绝对不赞成喝倒彩。我认为我们不需要这么做，你嘘别人也没有用，不会带来任何变化，他们已经犯了错或者怎么样。“

”不过，我非常感谢大家在这里对我给予支持。我不知道，也许其中的一些人还没有从去年的痛苦中完全走出来。不论如何，我不赞成喝倒彩这种行为。”

在汉密尔顿和维斯塔潘的竞争中，这不是第一次发生有人被嘘的情况。去年在匈牙利，当时正是俩人的银石碰撞之后，人群向汉密尔顿发出了嘘声。

最近几周，一些车手谈到了自己曾受到的来自车迷的辱骂。周四，乔治·拉塞尔表示自己曾在蒙特利尔被一位随机的车迷嘘了，他呼吁”取缔“辱骂的行为。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“任何运动中都不应该出现倒彩，”梅赛德斯F1领队托托·沃尔夫在排位赛后说，“我觉得这不是体育精神。很显然我们热爱这里的车迷对我们车手和车队的支持，这好极了，充满激情。不过如果你不喜欢其他车手，就保持沉默吧。这是一种好的方式。喝倒彩，我认为不管去年发生了什么，没有任何一位车手应该被喝倒彩，不论比赛怎么样。”

尽管沃尔夫表示车迷对F1“全情投入”是件好事，但他表示嘘声“过界了”。

“想象一下是你自己在接受采访，或者站在领奖台上，被嘘是一种霸凌。”沃尔夫说。“这就是为什么令人激动的运动容易引发争议。（无论）你是否支持一名车手，都没关系。不过有些界限，我们不应该逾越。”