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Formula 1 / Azerbaijan GP 新闻

汉密尔顿误碰“魔术”开关导致一号弯锁死

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刘易斯·汉密尔顿承认因为不慎开启了“魔术”按钮，导致他在最后两圈重新比赛开始的发车阶段，在1号弯无法刹车进弯。

汉密尔顿误碰“魔术”开关导致一号弯锁死

        比赛还剩5圈时，马克斯·维斯塔潘因为轮胎失灵而退赛，这对进站之后就一直落在第三位的汉密尔顿，重新燃起了获胜的希望，只需要超过排在他身前的塞尔吉奥·佩雷兹。

        重新开赛采取静态发车的形式，第一排的佩雷兹和汉密尔顿都换上用了软胎。位于直道内侧的英国人虽然在启动之后已经超过了红牛对手，但是在一号弯中锁死而直接冲到对面的逃生区，只能调头之后返回赛道，但已经落到了最后。

        汉密尔顿立即在无线电里向车队道歉，之后又询问：“我把‘魔术’打开了？我发誓我关掉了。”

        赛后梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释了“魔术”指代的是梅赛德斯赛车使用的一个按钮/开关，用来在比赛的发车阶段更有效地预热轮胎和刹车。而汉密尔顿也解释称，他原本已经关闭了这个功能，但可能在向左移动闪避佩雷兹的挤压动作时，不慎碰到开关，重新激活了“魔术”，导致了刹车比前移，让他无法进弯。

        “我不能完全确定，但我碰到了什么开关，导致只有前刹车工作，”汉密尔顿说到。“那里我们设有一个按钮，是我们用来帮助保持前刹车，。佩雷兹移动过来的时候，我做出了回应，意外地打开了开关。赛车只是锁死了，我直接冲了过去。”

        汉密尔顿最终以第15名完赛，没能获得积分。这意味着维斯塔潘虽然退赛，但是仍然在车手积分榜上维持了4分的微弱优势。而由于瓦尔特利·博塔斯同样无缘积分区，红牛则依靠着佩雷兹的获胜，扩大了在制造商年度积分榜上的领先优势。

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