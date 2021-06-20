汉密尔顿证明Sky Sports对底盘调换的评论“毫无根据的观点”

法国大奖赛前，梅赛德斯按照原计划调换了汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯的赛车底盘。英国车手用上了芬兰队友在摩纳哥排位赛进入前三名的底盘，而后者用了44号赛车在巴库险些获胜的底盘。

从周五第一节练习开始，在阿塞拜疆大奖赛期间表现不如人意的博塔斯找回了对赛车的感觉，连续三个阶段都比汉密尔顿稍快。英国人在周五收工后曾表示，他对赛车依然像在摩纳哥和巴库时那样挣扎。而当天练习结束后，担任Sky Sports嘉宾解说的前F1车手保罗·迪雷斯塔声称汉密尔顿会对车队的决定感到懊恼。

但是，汉密尔顿在排位赛中最终力压队友0.128秒，尽管他在杆位竞争中不敌红牛的马克斯·维斯塔潘。本次排位赛结束后的即时采访由迪雷斯塔负责提问，此前已经获悉苏格兰人言论的梅赛德斯车手说：“我基本上这个周末对赛车不太高兴。我看到你说了一些毫无根据的观点，所以我很高兴证明那是错的。我们工程师们的工作、所有的赛车都是完全一致的。”

此后的新闻发布会上，汉密尔顿再对底盘调换做了详细的回答。他说：“本质上这是相同的驾驶舱，配上你的调校。赛车是围绕我们打造的，所以通常你不应该有不同的感觉。”

“当然，我们做了调换，而这个周末很困难，所以……当然在某个时刻你开始纳闷它们是否有任何不同，但是看看结果：我们今天取得了很好的结果，这证明了赛车完全一样。我们轮换（底盘）是正常的。我们通常都会那么做。”

梅赛德斯领队托托·沃尔夫在周六傍晚接受媒体采访时表示，法拉利和红牛都用的是跨赛季的底盘（新冠肺炎疫情爆发后，车队与F1、国际汽联达成一致，在2021赛季沿用2020赛车的绝大部分组建，作为控制成本的措施；同时“预算帽”政策以首年1.45亿美元的标准启动），因为制造新底盘成本太高。

本赛季到目前为止，梅赛德斯使用的是2020赛季中编号为“3、4、5、6”的四具底盘，并且都赢得过比赛胜利。在法国期间，“3”号作为备用，投入比赛的是“4”和“6”。

“这些底盘在去年都赢得过比赛，并且被两位车手充分使用过，”沃尔夫说道，“因此赛季开始时就定下了计划，哪些底盘在哪里使用；如果一具底盘有损坏，什么时候可以修补完？什么时候它可以装入箱子作为备用底盘？这后面没有其他原因。”