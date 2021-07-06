汉密尔顿认为银石升级不足以缩小与红牛差距

依靠着对RB16B的赛车升级，红牛自阿塞拜疆起到上周末的第二场奥地利比赛，已经实现了五连胜。维斯塔潘收获了其中的四场胜利，将本赛季个人胜绩增加至五场，同时对汉密尔顿建立了32分的领先优势。

这也是自2016年之后，汉密尔顿最长的不胜纪录。梅赛德斯已经停止了2021年赛车研发升级工作，为了备战2022年规则改革，但此前车队已经准备好了会在英国大奖赛里安装到W12赛车上的新部件。

尽管汉密尔顿于车队的2021赛车升级计划非常了解，而且三连赛期间罕见地奔波于梅赛德斯工厂进行驾驶模拟器的工作，希望帮助车队理解赛车的问题并且做出改进，但他预计不足够弥补当前赛车与红牛的差距。

“我们会有点东西，但那不足以锁下差距。我们需要做点工作，”七届世界冠军说到。“过去这几场比赛很困难，但显然他基本上在前面巡航。因此我对此没有太多办法。当然我祈祷下场比赛会有不同的情景，但如果你看他们的赛车，完全在轨道上。因此我们绝对要使出全力。”

“过去的两周我去了工厂，每周都试着尽我所能地从赛车提取出更多。但是因为一些原因，我们的赛车在这里（奥地利）工作得不好。我非常希望接下来的比赛里赛车能改善。”

当汉密尔顿在上周日赛车底板受损之后，博塔斯获得了第二名，但正在为留在梅赛德斯而战的他，依然在车手年度积分榜上排名第五。芬兰人希望接下来从银石开始的比赛，不同于红牛环的赛道结构可以改变现状。

“我们在同一条赛道比赛了两周，很明显红牛在这里更快，但其他赛道可能不同，”芬兰人说。“我认为这条赛道非常适合他们的赛车，但他们在其他地方也不慢。银石完全不同（结构），有更多高速弯等等。让我们走着瞧。在新部件方面，我们对银石有计划。我认为那之后就不太会有新部件了，但我们会一如既往地努力，尽管我们知道会很艰苦。”

“自找麻烦”

梅赛德斯在奥地利的第一场比赛里采用了极端的赛车调校，试图理解W12平衡的问题。在没有作用之后，在第二个周末做了调整，但还是没有奏效。

不仅如此，排位赛里迈凯伦的兰多·诺里斯一鸣惊人，尽管向杆位的冲击以0.048秒之差失之交臂，但是领先了两位梅赛德斯车手。

比赛最初阶段，汉密尔顿跟到诺里斯身后却始终无法超过，直到第20圈。由于迈凯伦是梅赛德斯动力单元的客户，更加暴露了W12的问题。然而，梅赛德斯车手换上硬胎后不久，赛车就在过10号弯时受损，影响了他的速度，甚至无法用一套硬胎跑完比赛，只能进站换胎并接受第四名。

梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林坦言，车队在排位赛表现不佳，给自己在正赛里增添更多的麻烦。

“我认为第二和第三名能让我们满意，那是实际中能取得的最好成绩，”肖夫林说到。“对于糟糕的排位赛，我们给自己找麻烦。那样以来，想要挑战麦克斯就非常困难。我认为现实是，他的速度太强，即使刘易斯在第一阶段跑在他后面，我不认为我们能给他们制造麻烦。”

“赛车没有正常工作，但刘易斯的赛车也有损坏，落在赛道上的空力套件碎片嵌入了后部刹车鼓，让他损失了赛车性能，最终使他从第二名落到了第四名。总之，就表现的方面和我们需要保证赛车完好的方面来说，有点令人沮丧。”

两场奥地利比赛不同之处在于，后一个周末的轮胎比前一个周末更软，是本赛季最软的C3、C4和C5配方。而且周六和周日的赛道温度，比梅赛德斯占据前二位的周五第二节练习时高出许多。

“通常我们在这里都不强，”肖夫林表示，“就我们与红牛的差距来说，并没有特别明显，只是我们受到了来自迈凯伦的很多压力，兰多做得很出色，并且跑到了我们的前面。”

“因为某些原因，这条赛道不适合我们的赛车，我们在这里的两场中没有取得实质进展。所以感觉上这是需要长期研究的问题。另外，非常软的配方——C5——在周六非常热的条件下没有带来周五我们取得的表现。这又是另一个问题。”

“我们并没有做错很多，但就赛车实力的秩序来看，我们必须承认，我们现在做的一些事情不对。”