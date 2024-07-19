汉密尔顿认为舒马赫“出柜”传递了“积极的信号”
刘易斯·汉密尔顿认为拉尔夫·舒马赫“出柜”传达了“积极的信号”，但F1行业仍需为改善包容性做得更多
Ralf Schumacher
Photo by: Red Bull Content Pool
刘易斯·汉密尔顿认为德国前F1车手拉尔夫·舒马赫“出柜”传达了“积极的信号”，但整个行业仍在包容性方面需要做更多努力。
日前，曾经六次赢得过F1胜利的舒马赫在个人社交媒体上发布了一张他与经纪人Etienne的照片并配上文字：“生活中最美好的事情就是，当你与合适的伴侣在身边，你能与他分享一切。”
现年49岁的德国人以这样的方式公开了他当下享受的同性感情关系之后，很快引起了社交媒体的关注，并且收获了大量的支持。一天后，他又发布了另一张与伴侣的照片，同时简单地写道：“非常感谢那么多的祝贺和留言。我们非常高兴，感谢你们所有人。”
作为F1七届世界冠军迈克尔·舒马赫的弟弟，拉尔夫在1997至2007年期间先后效率乔丹、威廉姆斯和丰田，参加了180场大奖赛。他仅仅是F1历史上第四位“出柜”的车手。其他三人分别是1971至1973年以私人身份驾驶Match赛车参赛的Mike Beauttler、1975年成为第一位拿到积分的衄车手莱拉·隆巴迪，和1964年参加过五场比赛的Mario de Araujo Cabral。
尽管为德国电视台担任解说的舒马赫常常“毒舌”，对包括汉密尔顿在内的车手发表过非常吸引眼球的评论，但英国人对他公开承认自己是同性恋者一事给予了大力支持。他的儿子大卫也在社交媒体上为父亲叫好。
Ralf Schumacher
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“我认为在体育圈里还有很长的路要走，”汉密尔顿作为LGBTQ+权利倡导者在匈牙利时说到。“接受是一回事，但确保人们在环境中感到自在又是另一回事。这是一个男性占多数的空间，据我所知，他是第一批公开坦诚的人之一。”
“我认为我们车队非常具有包容性，但我认为这项运动确实需要继续做更多的事情，让人们感觉更舒适，让女性在这个行业里更受欢迎。我知道还有很多事情要做。”
汉密尔顿效力迈凯伦时的媒体主管、之后也在阿斯顿·马丁F1车队工作过的马特·毕晓普是此前围场里少数公开“出柜”的人。而从2021年开始，汉密尔顿和已经退役的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔积极支持LGBTQ+，前者多次佩戴彩虹涂装的头盔。同时，多支车队也加入到促进赛车行业包容性、多样化发展的行列中，其中梅赛德斯和Alpine都在每年六月——“骄傲月”——甚至将社交媒体上的品牌标志头像改为彩虹背景。
当被问及舒马赫的个人决定是否显示了赛车行业环境的改变时，汉密尔顿回答说：“我不知道他是否觉得过去不能说。但我认为，这恰恰说明我们现在终于可以迈出这一步，不必再害怕了。到目前为止，人们的反馈都很积极，但这是一个不同的时代，它改变了我们。”
“如果拉尔夫现在觉得他能够做到这些事情，也许他的想法已经发生了转变，甚至他迈出的这一步传递出积极的信息，赛车手们都必须这么做。我们需要更多这样的人能够这么做。”
Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after Qualifying
Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images
周四的国际汽新闻发布会上，尼科·霍肯博格、费尔南多·阿隆索都为舒马赫感到高兴。而对于F1作为一个集体能否在相关方面做得更多，汉密尔顿回应道：“这是一个好问题。”
“我不知道我是否能想到一个好的方案。但我知道，更多时候这与对话有关，与主要利益相关人士的对话有关。这与我们如何分析无障碍性有关。我们要从那些觉得自己被接纳或不被接纳的人那里获得信息。需要整个社区参与进来。”
“这很容易做到；你可以让这里的每一个人做一份调查问卷，只需提交几个问题，然后诚实地询问他们的感受以及他们认为可以做些什么。你可以做很多事情。但首先是要谈论这个问题，而不是忽视它是一个问题，要有更多的优先权来提出这个问题，并实际给一些人布置任务，让他们去思考我们如何才能让人们感受到这一点。”
汉密尔顿在2020年发起了Mission 44项目，致力于帮助更多来自缺乏代表性族裔的年轻人进入赛车和工程行业。他效力的梅赛德斯车队在本周早些时候公布了的《可持续发展》报告中，呈现了上一个12个月周期内在平等性、包容性和多元化方面的进展，其中性别薪酬差距中位数降至13.4%、平均值降至23.2%；车队成员自发设立了LGBTQ+论坛和工作家庭网络。
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