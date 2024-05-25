汉密尔顿认为拉塞尔在摩纳哥获得新鼻翼后占优

梅赛德斯W15赛车在迄今为止的摩纳哥周末里表现出一定程度的进步，拉塞尔在排位赛Q3结束时只落后第三四名的卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯0.035秒和0.001秒，无缘正赛从第二排发车。而汉密尔顿与队友只有0.078秒的差距，但落后了两个发车位置。

排位赛后谈起与拉塞尔之间细微的差异，汉密尔顿认为是两辆赛车的规格稍有不同，因为队友得到了全新的鼻翼，所以他肯定没机会跑得更好。

“车队在工厂里非常努力地为过去两场比赛带来了升级，而且这个周末也有，但我们只有一个（新鼻翼），就是乔治用到的，”汉密尔顿在排位赛后接受天空体育采访时表示。“我预料到会很难排位高于乔治，因为他有了升级的零件。”

“一到了排位赛，我不理解。我已经知道我会在排位赛里损失0.2秒。我绝对令人沮丧，我当前对此没有答案。我的驾驶没有任何不同。那些圈跑的非常好。只是，我不知道。”

此后汉密尔顿还暗示，他不觉得自己可以在2024赛季所有排位赛里击败拉塞尔，至于原因，他不得而知。

“从排位赛开始，就像……我不知道是否是性能的调低还是怎么，”汉密尔顿表示。“但是因为某些原因，我的赛车丢失了性能。因此有点沮丧，我们只有第七。”

汉密尔顿在摩纳哥的评价，很容易让人猜测梅赛德斯内部可能不像外界说的那么资源平等，甚至拉塞尔是否可能得到了更好的对待。

不过事实是，梅赛德斯只来得及为摩纳哥准备好一个新鼻翼，而为了秉承一贯平等对待两位车手的原则，车队至少让两位车手自己选择谁用。

据悉，汉密尔顿选择了在整个周末里保持旧版本鼻翼，因为当时无法确定带到摩纳哥的新版本能带来多少性能提升。对于在摩纳哥这样需要车手不断积累靠近护墙信心的赛道，车手都希望赛车表现不会不稳定。

另一方面对新鼻翼存在的风险，这位七届世界冠军不太愿意冒险。因为一旦排位赛里新鼻翼损坏后需要换回旧鼻翼，就会打破车检封存规则，不得不从维修区开始比赛。

不过，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·绍福林非常确定，车队将在下一场蒙特利尔的比赛周末得到两个新鼻翼，从而用到两辆赛车上。