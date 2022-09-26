汉密尔顿：每赛季获胜纪录“无关痛痒”

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自2007年代表迈凯伦首次参加F1以来，这位七届世界冠军一直保持着每个赛季至少赢得一场比赛的辉煌战绩。

然而本赛季，由于梅赛德斯在与红牛和法拉利的争冠较量中处于明显劣势，汉密尔顿遭遇了个人F1职业生涯最长的“冠军荒”。英国人的上一场胜利还要追溯到去年12月的沙特阿拉伯大奖赛。

尽管近期梅赛德斯W13赛车的表现已有所起色，并开始对领先集团构成威胁，但目前汉密尔顿只剩下六场比赛来维持每个赛季至少一胜的纪录。

当被问及纪录的重要性时，汉密尔顿表示这对他来说“无关痛痒”，并强调自己将专注于帮助梅赛德斯重拾状态。

“我很感激从2007年开始，我们每年都有机会赢得比赛，”英国人表示。“我相信我们今年会有机会，还有一些比赛要进行。回到前列，为领先而战，这对我们整个团队来说绝对是一个大目标。”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

得益于街道赛道的布局，新加坡将为梅赛德斯提供更大的竞争机会，尽管颠簸的赛道或影响W13的发挥，令其面临今年早些时候倍感挣扎的弹跳问题。

而此前梅赛德斯在高速的斯帕也遭遇了“滑铁卢”。其赛车速度远远落后于红牛，与此前在布达佩斯和赞德弗尔特的出色表现相比可谓大相径庭。虽然这两条赛道都更适合德国车队，并给予了其跻身前列竞争的机会。

“我不知道我们的赛车在哪里会变得强大，”汉密尔顿在谈到剩余的比赛时如是说。“当我们坐进车里的时候，这是一个惊喜，赛车的感觉比在斯帕好多了，与上个周末截然不同。但我更希望的是，在接下来的比赛中，它会像在布达佩斯和赞德弗尔特一样。”

目前汉密尔顿保持着103场胜利的纪录，并有机会在2022年以一场胜利打破连续最多赛季有冠军入账的纪录。目前他与迈克尔·舒马赫以15个赛季并列保持着这一纪录。

“我不会专注于纪录，但我当然也希望今年能赢得胜利，”汉密尔顿表示，“但纪录对我来说并不重要，因为我对此并不关心。”

翻译/小飞侠