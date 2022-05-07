国际汽联首饰禁令面前，汉密尔顿获两场比赛豁免

载入语音播放

根据《国际体育法》的相关规定，国际汽联不再允许车手在车内佩戴珠宝首饰。在迈阿密大奖赛之前，车队也将这一审查程序列入了例行检查的一部分。

周五，汉密尔顿佩戴来三块手表、八枚戒指、手链和一条项链在国际汽联的新闻发布会上亮相，并声称官员们“没有必要”关注“这样一件小事。

“这几乎像是倒退，”英国人表示，“如果你想想我们作为一项运动所采取的步骤，以及我们需要关注的更重要的问题和根源。”

汉密尔顿的观点得到了许多车手的支持，其中包括塞巴斯蒂安·维特尔。德国人认为打击饰品的举措是在“针对”汉密尔顿。

汉密尔顿解释表示，自己至少佩戴了包括一个鼻环在内的两件无法取下的珠宝，但都是由白金制成的。此前他也从未遇到过任何问题。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

当被问及是否会在与国际汽联对峙的情况下退出比赛时，汉密尔顿回应道：“如果他们阻止我，那就顺其自然。我们有一位替补车手。”

Motorsport.com获悉，汉密尔顿在新闻发布会后会见了国际汽联医疗委员会的官员，并就此事进行了商讨。据了解，在会谈中，汉密尔顿得到的解释是，此举与抵制个人表现无关，而纯粹是出于安全考虑。

对此梅赛德斯车手同意，将在本周末的迈阿密大奖赛中尽可能地摘下所有首饰珠宝。同时他也得到豁免，可以保留那些不易被摘除的首饰直至摩纳哥大奖赛。

除了禁止佩戴首饰外，出于安全考虑，车手们还被提醒需在驾驶时正确穿着内衣。2020年的巴林大奖赛上，罗曼·格罗斯让的事故便是一个典型案例，警示了在发生火灾或将车手从驾驶舱中救出来时，饰品卡滞或不正确的着装都可能会导致问题。

在迈阿密的首节自由练习赛之前，国际汽联技术代表乔·鲍尔发布了一份检查更新，确认梅赛德斯目前已经“提交了一份完整填写的2022迈阿密大奖赛自我检查表”。

最初的审查文件显示，梅赛德斯并未证实汉密尔顿在车内遵守了“不佩戴任何珠宝首饰，包括身体穿孔、金属颈链或手表的要求”。

翻译/小飞侠