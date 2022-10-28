汉密尔顿不为职业生涯设定期限，并计划与梅赛德斯续约多年

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这位七届F1世界冠军在奥斯汀接受包括Motorsport.com在内的部分媒体采访时透露，他计划在未来几个月签署一份全新的F1合同。

汉密尔顿与梅赛德斯的现有合同将在2023赛季结束后到期。但英国人明确表示，将继续自己的F1生涯，以争取创造八个世界冠军的全新纪录。

周四在墨西哥，当被问及还会在F1征战多久时，汉密尔顿回应道：“老实说，我并没有给它设定一个期限。我计划和我的车队签一份多年合同。“

”我真的真的不知道接下来的五年会怎样，我想我们仍在为此共同努力。有很多很棒的事情正在落实，比如我这周刚刚成立了一家电影制作公司。但我感觉很好，无论是精神上还是身体上。我觉得我们可以一起完成更多的事情。我只是不知道还会继续多久。”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

汉密尔顿打趣地表示，如果他的前队友兼竞争对手费尔南多·阿隆索离开F1的话，那么也许自己会三思而后行，因为届时他将成为场上最“年长”的车手。

而即便是在本赛季梅赛德斯艰难挑战领跑者红牛和法拉利的情况下，37岁的汉密尔顿近来也几乎没有任何放慢脚步的迹象。

汉密尔顿有三场比赛来避免今年遭遇他职业生涯的首个“零冠”赛季。当前，他与迈克尔·舒马赫一样，保持了15个赛季都有至少一场胜利入账的纪录。

汉密尔顿认为“很难说”今年梅赛德斯的挣扎如何影响了他的动力，但他明确表示，自己扭转局面的热情和决心一如既往地强烈。

“每年你都要问自己，你愿意付出什么，如果不是比你刚开始的时候付出更多，至少也要和你开始的时候一样多，” 英国人表示。

“你愿意放弃你所有的时间去准备、训练，和团队一起工作并实现目标吗？如果有那么一刻，我来到这里只是随便跑跑，那么那时，首先我不再属于这里，也不配在这里得到一个席位，届时我应该停下来。”

“我问自己，我是否有能力这么做，我是否想这么做，答案是肯定的。我们显然需要夺回一个年度冠军，我喜欢和我的车队一起肩负使命和挑战。”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

汉密尔顿和梅赛德斯整个赛季都在全力以赴，试图理解W13赛车面临的问题，尤其是其在今年年初面临的海豚跳。车队的发展也帮助其赛车开始逐步追上领先者们。上周末在奥斯汀，汉密尔顿距离胜利只有七圈之遥，只不过遗憾在最后阶段输给了马克斯·维斯塔潘。

汉密尔顿称赞了梅赛德斯每个人今年所做的努力，并表示无论是见证个人还是作为团体进步的这段旅程都是美妙的。

“我们团结在一起，相聚在一起，彼此拉近距离，更加开放，而且当一屋子的男人越来越多的时候，他们会更多地展示自己的脆弱，”英国人说。“这是一个非常有趣的过程，我很感激能成为其中的一员。我已经等不及重返成功，重新迎来胜利，重新赢得总冠军的时刻了。这会让所有这些艰难时刻都变得值得。”

翻译/小飞侠