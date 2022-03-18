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Formula 1 / Bahrain GP 新闻

汉密尔顿誓言2022赛季驾驶风格“更加激进”

刘易斯·汉密尔顿明确表示他将在2022赛季里“更加激进”，但无意为失去上赛季的世界冠军向马克斯·维斯塔潘“复仇”。

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汉密尔顿誓言2022赛季驾驶风格“更加激进”
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汉密尔顿与维斯塔潘的激烈争夺贯穿了2021赛季，赛季初，维斯塔潘几次以强硬的超车从梅赛德斯车手抢过位置，直到在银石的主场比赛的第一圈，汉密尔顿坚决冲入Copse弯内线，而红牛赛车没有躲避，直接被撞上了护墙并且退赛。英国人虽然受到了处罚，但仍旧后来居上赢下比赛。

之后在蒙扎，维斯塔潘面对第一个之字弯里没有空间仍试图超车，直接把红牛赛车骑上W12并且轻微轧到对手头部——幸而“光环”拯救了后者。这起事故里俩人一起退赛，而荷兰人被追加处罚。

收官阶段这场冠军争夺更加白热化，巴西、卡塔尔和沙特阿拉伯都见证了发生在两位车手之间富有争议的场面。最终在“一战定乾坤”的阿布扎比，汉密尔顿在第一圈走出赛道——红牛阵营不认同的方式——取得领先，并且几乎领领跑了整场比赛，但最后时刻出现的安全车以及备受争议的安全车重启程序中，维斯塔潘在最后一圈超越对手后夺得了自己的第一个世界冠军，而英国人抢与破纪录的第八个世界冠军头衔失之交臂。

在新赛季第一场新闻发布会上，当被Motorsport.com问到维斯塔潘驾驶风格相关的问题时，英国人的回答简单明了：“今年我会成为更加激进的车手，你会见到的。”

新规则时代下的第一个赛季，尽管所有赛车的竞争力目前仍是未知数，但所有人的目光都放在汉密尔顿与维斯塔潘之争的延续。不过，梅赛德斯车手表示为阿布扎比争议性的结果复仇“不是我的心态”。

“这不是我备战本赛季的方式。我只是准备在本赛季拿出自己最好的表现，”英国人说道。“我想看看我有没有办法提高我的水平——至少像我在上赛季结束时那样驾驶。以及与车队的配合，一路上有很多很多障碍需要逾越。但是我喜欢那样。“

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

”那（复仇）不是我所想的。我认为我将试着在今年做到最好的自己。我认为我在赛车里和赛车外还能做得更多。我们作为一项运动在多样性方面仍有很多工作，所以我也将继续为之奋斗。”

今年是汉密尔顿在F1的第16个赛季。除了与迈克尔·舒马赫持平的七个世界冠军之外，他拥有大奖赛获胜次数最多（103）和杆位数最多（103）的纪录。

作为现役车手中参赛场数第二多的车手，汉密尔顿坦言他备战新赛季的方式，已经与过去有了“很多不同”。

“我认为每年你都在进化，不仅作为个人，而且作为车手，”他说道。我认为你一直会调整你的准备工作，试图找到工作以外的平衡。我想我要说的是，如今我在管理时间方面做得更好了。而且鉴于我在这里已经待了这么久，显然你将运用你积累的知识。”

“此外，我已经在这个车队共事了10年，所以车队内部有很好的默契。我知道我们在F1中能做什么，不能做什么，没有什么是我不相信我们可以克服的。我们有一些挑战，这不是很好，但我们会努力克服。"  

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