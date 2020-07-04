汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”

汉密尔顿与梅赛德斯的合约将在今年年底到期。就在2020赛季在奥地利揭幕之际，周六出版的《每日邮报》报道称，这位英国车手要求把年薪从当前的3600万英镑上涨到每年4000万英镑，但是德国车队领队托托·沃尔夫不但不打算同意，而且试图另其减薪道2000万英镑。

但是汉密尔顿对《每日邮报》的新闻做出反击，他表示自己根本还没开始与梅赛德斯讨论新合约的适宜。

“有媒体不断写我的合约，说我提出要求，但我还没有跟托托谈起过，”英国人在社交媒体上写道，“没有要求。对话还没有展开。所以请停止瞎写。”

新冠肺炎疫情爆发之后，为了应对经济衰退带来的影响，F1制定了新的预算帽制度，在2021赛季以1.45亿美元为起点，之后每年将再减少500万美元。与此同时，车队也纷纷对财务结构进行调整，不少车手同意了降薪。

作为制造商车队的梅赛德斯总共拥有近千名员工。此前，沃尔夫承认为了保住人员不流失，德国公司可能考虑参加其他赛事，以便重新安排岗位。

然而，在预算帽政策中，并没有对车手年薪进行任何限制。因此，这成为一个讨论话题。事实上，顶级车手与其他车手之间的薪水一直存在巨大的差距。

身为大奖赛车手协会（GPDA）干事的哈斯车手罗曼·格罗斯让表示，尽管他个人对限制车手年薪没有意见，但他也看到这么做将对整个赛车运动带来的坏处。

“我们在GPDA会议上讨论过。有些人赞同，有些人反对，”格罗斯让说道，“我着实认为，刘易斯·汉密尔顿一年收入4000万欧元，而其他车手同样的工作收入15万欧元，是不可接受的。”

“但是，被提出来的是如果我们限定车手薪水，我们就打破了整个赛车运动的阶梯。谁还愿意投资年轻车手项目，为他们比赛进行投资，如果他们不能通过从车手高薪水中提成把钱赚回来？这就是争论点。”

“个人而言，我不反对把车手薪水纳入预算帽。但这样一来，你就会问，哪家制造商或者哪个经纪人会投资一名车手，然后只能从有上限的数目里得到20%的回报，那样你永远不会把钱赚回来。”