汉密尔顿要在2020年变身为“一台机器”

去年夺得个人第六个世界冠军头衔，令汉密尔顿与迈克尔·舒马赫保持的“七冠王”纪录只有一步之遥。而且这位英国人已经在他的F1生涯里赢下了84场大奖赛，距离“车王”创造的91胜纪录也已经十分接近。

昨日，汉密尔顿在Instagram上发布了一张他购置的新家的照片。而他在表达了满满幸福感的同时，还提到这有助于他在新赛季进一步提高自我。

“拥有一个我那么喜欢的家，创造出那么多美妙的回忆，给我带来的快乐比我从前以为自己能得到的更多，”他写道。

“当我在这里的时候，我感到很平静，能够集中精神，理清我的思绪、强化我的体魄，因此我才能年复一年参赛。今年我要成为一台机器，达到以前从没到过的另一个水平！把爱和正能量传递到我去到的每个地方。”

从上赛季晚期来看，汉密尔顿可能在2020赛季迎来艰苦的战斗，因为日渐强大的马克斯·维斯塔潘和进步神速的查尔斯·莱克勒克都已经把目标放在了争夺世界冠军上，必然会在新赛季向他发起更猛烈的冲击。

不过，刚刚度过35岁生日的汉密尔顿在上赛季结束时就表示，他非常期待与两位当红小生进行对抗。事实上，尽管六冠在手并且比赛经验达到250场——现役车手中仅少于基米·莱科宁，他很清楚只有个人能力继续长进，才能应对这些生猛的年轻一代。

“每年，你都有投入更多，不是你建功立业后就能吃老本，”在接受《GQ》中东版发表的一篇专题中，汉密尔顿表示，“不，你必须每一次都投入更多。”

“你必须花更多的时间与工程师们在一起，你必须花更多的时间与车队里有影响的人在一起。你必须对器材理解得更好。你总是要比你的竞争对手快五步或十步。而这么做是那么难。”

“这可能就像打高尔夫：他们会拍下你挥杆，他们会不断练习那种挥杆。你早早地打出了你的牌，别人就会研究。这就像NFL比赛或者足球比赛：对手们会观看你排兵布阵的重放。你必须继续创新，你必须不断变化。”

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