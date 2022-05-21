汉密尔顿：西班牙大奖赛升级使梅赛德斯W13“好转了很多”

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梅赛德斯在巴塞罗那对W13赛车做了多处升级，启用了全新的底板，并对赛车尾部做了修改。汉密尔顿和队友乔治·拉塞尔在两节练习里对赛车的操控有了改善，特别是此前饱受困扰的海豚跳问题有了明显的减弱。

第二节练习里，两位梅赛德斯车手双双进入了前三，更加靠前的拉塞尔更是仅落后做出全场标杆的法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.117秒，而汉密尔顿与队友相差0.1秒左右。

全天练习结束后，汉密尔顿在接受采访时情不自禁地露出久违地笑容。他说道：“是的，我感到积极。对进展超级高兴，所以大大的、大大的、大大的、大大的感谢后面工厂里的每个人，为他们没有放弃和始终努力。我们目前不是最快的，但我认为我们正在努力中。这是第一次我们在直道上没有颠簸。我们还有一些颠簸，但好转了很多。“

不过从单圈和长距离练习的情况来看，梅赛德斯依然与法拉利、红牛有一定的差距，尽管相比赛季初缩小到了0.5秒左右。拉塞尔在周五的两个阶段暂时比汉密尔顿稍快。他表示W13还有一些小问题需要解决，而且仍然需要一点时间。

“应该会有解决办法，但可能本周末不可能立即启用，”他说道。“我认为这是要在我们想要为排位赛或比赛做的调校，和我们想要做的妥协之间达到平衡。但我们处于不错的位置。”

尽管梅赛德斯目前还没有完全解决问题，但汉密尔顿认为这给车队注入信心，因为至少正在往正确的方向发展。

“在赛道上驾驶赛车仍然艰苦，但已经比之前好了很多，”这位七届世界冠军表示。“我认为明天（周六）能把它改得更好。所以希望我们能跟近领先的赛车。”