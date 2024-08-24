汉密尔顿被罚退后三位，阿尔本排位赛成绩遭取消

刘易斯·汉密尔顿和亚历山大·阿尔本在荷兰大奖赛排位赛后受到处罚，前者退后三位发车，后者直接被罚到发车区最后。

赛会干事在排位赛Q1中注意到汉密尔顿可能在慢速的9号弯里阻挡了塞尔吉奥·佩雷兹的事件，决定在排位赛后进行调查。尽管当时梅赛德斯赛车处于外侧，但红牛车手仍然不得不在出弯处松开油门避让。

虽然汉密尔顿在第一时间向车队表示他觉得自己“完全没有挡道”。但赛会干事在调查后并不同意，对他开除三个发车位的处罚。

裁决书中写到：“处于回场圈的44号赛车的车手在进入8号弯时，被车队告知处于快速圈的11号赛车在接近，他随后在8号弯出弯处离开了赛车线，意图为11号赛车让道。但是，当11号赛车到达时，44号赛车已经进入了9号弯，并且在9号弯出弯处超车赛车线驶回，因此很明显阻挡了11号赛车。”

“赛会干事认定，虽然已经收到车队的相关警告，尽管车手试着避开，他原本可以多放慢一点速度，以便不挡到其他赛车，因此根据规定，认为这样的阻挡没有必要。因此，根据之前的决定，将对其实施退后发车位处罚。”

汉密尔顿在过去三场比赛中收获了两场胜利，而且梅赛德斯在干地上进行的周五练习中表现不俗。然而，英国人在排位赛Q2中仅仅名列第12位，爆冷无缘杆位争夺。本场排位赛在下过雨、温度降低又刮大风的条件下进行，W15赛车突然平衡失准，导致了大量的转向过度问题。

梅赛德斯车手原本将退到第15位开始比赛，但由于阿尔本的排位赛资格被取消，得以少退一位。

阿尔本在排位赛中进入了Q3并且获得第八，这原本将是威廉姆斯本赛季最好的发车位。但在技术检查中，他的赛车被发现“底板超出了规则允许的最大界限范围”——确切地说，宽度超过1600毫米的规则上限。

威廉姆斯方面声称其自己的测量仪器显示底板宽度在国际汽联规定的范围之内。对此，国际汽联没有提出异议，但其检测结果证明并非如此。

英国车队在赞德福特——夏休期后的第一场比赛——启用了大规模新套件，包括这具底板、新侧箱和引擎盖车身，试图在下半赛季提升在制造商年度积分榜上的排名。对于国际汽联的处罚，车队感到“极其失望”，但表示“将进行彻底的调查”。

这个结果意味着原本第九名的兰斯·斯特罗尔和第十名的皮埃尔·加斯利将分别前进一个发车位，而先前第11名的卡洛斯·塞恩斯上升到第十位发车。

洛根·萨金特因在第三节自由练习严重撞车后赛车无法及时修复，没有参加排位赛。不过，赛会干事在收到威廉姆斯的请求之后，允许美国车手参赛。因此，两辆威廉姆斯赛车都将从队伍最后投入比赛。