汉密尔顿：在铃鹿与奥康的争夺 “乐趣十足”

比赛大部分时间中,汉密尔顿都在追逐法国人,最终冲线时他以0.641秒的微弱差距屈居第六。

赛前,这位前世界冠军就知道直道速度上的劣势会给这场比赛带来障碍,而且湿滑条件意味着将不会有DRS效果。尽管输给了Alpine车手,汉密尔顿依然坚定地表示自己很享受这场比赛以及各种条件带来的挑战。

“我从中获得了很大乐趣,”当被问到与奥康发生的竞争时,他说,“他在赛道上表现很棒,防守出色,显然他在直道上非常非常快。所以我尝试了一切方式,不过我想我们得到了极大的乐趣。我不知道别人怎么样。”

汉密尔顿表示自己对这个比赛日很满意,觉得雨天没有什么问题。

“我并不沮丧,因为这是一场冲刺赛。我竭尽全力了,我很高兴至少今天我们拿到了一些积分。我们在直道上太慢了,我追近了,尽我所能地追近了。我是说,大概你在电视上看到了,我一抽出赛车,他们就跑远了,我希望比赛能再长点儿。”

“很高兴我们为这里的车迷们完成了一些圈数,尽管对他们来说真的还不够多,想到大家已经等了那么长的时间。我觉得比赛很棒,我是说赛车就是这样。我很尽兴。这很难,能见度很差。我认为最后我们的重新发车,是完美的时机,我只是希望我们能在天暗下来之后继续跑一会儿,我们损失了些日光。”

