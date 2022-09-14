汉密尔顿：后来居上比轻松赢下比赛有趣“一千倍”

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由于更换动力单元受罚，汉密尔顿在蒙扎从最后一排起步。他的第一圈很不理想，结束时依然排名第19位。不过，英国之后一路猛追，远本希望在最后对卡洛斯·赛恩斯的第4位置发起挑战，不过比赛最终在安全车带领下结束。

比赛结束后，汉密尔顿明确表示自己很享受这个下午。“和人缠斗，有趣一千倍，”他说，“我刚开始卡丁车生涯时开的是辆老卡丁，歪歪扭扭的，我们总是要从后排发车，用旧胎。我一直很享受做那样的事。所以像今天这样的开局，与人缠斗比在杆位发车向前有意思多了。“

”这是不一样的挑战。不过我更喜欢和人竞争。当你赢得胜利这是完全不一样的，你为所有人感到骄傲。我喜欢不断前进的感觉。所以今天我觉得自己像上了一个台阶。进步是一件好事。”

汉密尔顿在第一圈时发现了一只前轮“眉毛”上出现损伤。“我没有和任何人发生碰擦，我觉得没有，”他说，“不过我看到一些其他车手车上的碎片飞出来击中了我的车。我想这对轮胎前盖造成了损伤。那些东西我都不知道是做什么的。不过它在震动，说明坏了。那些东西阻碍了你的视野，就是这样！”

Nicholas Latifi, Williams FW44, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

汉密尔顿承认，安全车意味着自己无法在最后对塞恩斯发起挑战，这让自己有些沮丧，尽管他也承认法拉利车手在轮胎上有优势。

“软胎的表现开始有些下降，我想他们进了站换上了新胎，所以我很可能超不过他。不过我还是很享受和大家竞争的过程，慢慢地和这辆赛车磨合。这绝对是项从一开始就存在的挑战。作为一名赛车手，天然地你就想要更多的时间，我想要挑战前面这辆法拉利，看看是不是还能再上一个位置。不过我想从事后来看这大概是个不错的结局。很感激能从最后一排赶回来。”

汉密尔顿并不后悔没在第一次出安全车时进站换胎：“我的轮胎感觉还不错，我觉得自己能够保持住它们的温度，我不想放弃（位置）。他们说有两个人在我的进站窗口里。所以如果我进站了，出来的时候可能会在两个人后面。我不想冒这样的险，所以就不进。这一次事情对我有利。这就像是在轮盘赌，黑的还是红的。”