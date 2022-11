汉密尔顿：阿布扎比聚财表明2022车手是“最和谐”的集体

载入语音播放

阿布扎比大奖赛的周四晚上,全部20位车手在汉密尔顿的邀请下共进晚餐,由此欢送塞巴斯蒂安·维特尔。并且,七届世界冠军还代表他的同行们埋了单。

The occasion reflected a level of camaraderie that has been established in recent years as the GPDA has become a united body with all drivers getting involved.

阿布扎比聚餐是2016年车手们在中国大奖赛期间集体聚会之后,第一次进行这样的团聚。它反映了自大奖赛车手协会(GPDA)成为所有车手都参与进来的整体之后,近年来大家建立起的同僚情谊。

“我想这非常重要,”汉密尔顿说,“所以这就是为什么我在墨西哥问大家是不是都有空来聚餐,欢送塞巴。多年前在中国聚餐之后,我们好几年都没聚了。“

”这是一个最棒的夜晚,充满了大家的欢声笑语。很多非常精彩的故事。塞巴也是一位优秀的领导者,他发表了动人的演讲,尽力想把他这些年来积攒的经验传下去,尤其是传给那些年轻人,因为他们是未来。是的,我们拍了那张照片,我能想象到的这是所有车手团体中最和谐的一幕。也许在历史上还不算是,因为过去很多很多年前也有一些其他车手的照片,不过绝对是近15年来最和谐的。”

被Motorsport.com问及聚餐现在是不是会变成一项常规活动,他说:“我是说之后我们在想,大家应该常聚!也许我们会把它变成每年一次。也许我们会再加一次,有可能。不过GPDA作为一个整体,我们能做的还有很多。我们有,我觉得,一种责任。我们有了一个很棒的平台,所有车手都团结起来。“

”这鼓舞人心,F1有很多事情需要大家团结起来往行动的方向推动。我们正在可持续性等事情上积极采取行动,不过真的要确保我们持之以恒,尽最大努力。也许GPDA可以在其中发挥作用。”

汉密尔顿的队友、GPDA干事乔治·拉塞尔认同这是一个积极的夜晚。

“我想周四晚上大家都很高兴,”这位今年巴西大奖赛优胜者说道。“比我们所有人之前预想的都更好玩得多。大家表示需要经常聚聚。我觉得这个赛季大家在赛场上的比赛都很激烈,大家都在奋勇争先,不过有时候你需要调整回来去做一些日常的事情,比如一起吃个饭。不去讨论比赛,只是享受快乐时光。”

丹尼尔·里卡多同意F1之外的话题交流让这个夜晚变得特别。

“显然,塞巴给了我们一个很好的理由,我们要欢送他,”澳大利亚人说,“不过当大家离开比赛的环境坐到一个房间里,大家就忘了,这相当美好。显然大家都有很多共同点。也许比我们想的更多,实际上。所以最终享受彼此陪伴在身边的时光很酷,并不去谈比赛,不谈竞争。我觉得大家都增进了一些对彼此的了解,那些无关赛道的方面。”

“那晚充满了大家的欢声笑语,”世界冠军马克斯·维斯塔潘说,“当然我们在WhatsApp上有群聊。某个时候,大家说周四晚在阿布扎比我们来聚餐吧,这样每个人都能有多一点时间。大家都很开心,我们度过了一段美妙的时光。当然,不是每个人都是准时到的,所以你就是在哪里坐下来,然后别人来了坐在你身边。你就这样坐了一会儿。当大家都进入状态时,就开始绕着桌子四处走动,站起来。”

被问到是谁埋了单时,维斯塔潘说:“我不知道是怎么回事,不过刘易斯已经付过了。他这样做很友好。他也是目前挣最多的那个!”

额外报道/Niels Dijksterhuis